Michel Prosic, nouveau préfet de Charente-Maritime, dévoile ses priorités axées sur le terrain

Le préfet Michel Prosic présente sa feuille de route avec un accent sur la sécurité, la lutte contre les violences intrafamiliales et l'éducation, tout en affirmant son attachement au travail de terrain.

Le nouveau préfet de Charente-Maritime , Michel Prosic, a officiellement pris ses fonctions samedi dernier et a présenté sa feuille de route ce mardi 16 juin 2026, lors d'une conférence de presse organisée dans les jardins de la préfecture de La Rochelle.

Âgé de 54 ans, cet ancien préfet de Haute-Corse se décrit comme un fonctionnaire de terrain, affirmant détester rester physiquement dans son bureau. Fort d'un parcours universitaire en histoire et aménagement du territoire, il a notamment été directeur général des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il parcourait 72 000 kilomètres par an pour visiter les 12 départements.

Parmi ses priorités, Michel Prosic a souligné la nécessité de renforcer la sécurité et de lutter contre les violences intrafamiliales, en annonçant la création d'un comité de pilotage dès juillet. Cette décision fait suite au tragique meurtre de la petite Lyhanna dans le Gers. Il prévoit également de rencontrer rapidement les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers pour évaluer les dispositifs existants.

Le nouveau préfet entend aussi porter une attention particulière aux projets éducatifs, afin de garantir de bonnes conditions d'étude pour les enfants, et de veiller à l'équilibre des territoires, notamment dans les zones rurales de l'intérieur. Michel Prosic a également évoqué les défis spécifiques de la Charente-Maritime, tels que la gestion de l'eau, le vieillissement de la population, le retrait du trait de côte et la protection des milieux naturels.

Il a lié son expérience en Haute-Corse, où il a géré des crises liées aux incendies et aux tempêtes, aux enjeux locaux. Le nouveau préfet a insisté sur l'importance de décliner les politiques publiques sur le terrain pour améliorer le quotidien des citoyens. Il prévoit de visiter prochainement l'hôpital de La Rochelle et de contrôler les établissements recevant du public pour s'assurer de leur conformité





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