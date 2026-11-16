Michel Meynard, dont le corps avait été négligé pendant quatorze ans à la morgue de Rangueil, a enfin été inhumé à Castelnau-d'Auzan. Une cérémonie solennelle organisée par la commune.

Michel Meynard a retrouvé sa sépulture ce lundi 16 novembre au cimetière Saint-Joseph de Castelnau-d'Auzan dans le Gers. Cette inhumation intervient plus de quatorze ans après la découverte de sa dépouille laissée à la morgue de Rangueil, une erreur administrative majeure qui ne vient d'être corrigée qu'en octobre 2026.

Une vingtaine de personnes, incluant la municipalité locale, ont assisté à cette cérémonie civile. Parmi les présents figurait la maire Virginie Busipelli-Beyries, venue honorer la mémoire de cet ancien employé municipal dont l'identité n'avait été redécouverte qu'à l'occasion d'une enquête distincte.

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Découverte tardive et origine administrative

Le corps de Michel Meynard, un homme de 58 ans originaire de Bordeaux, avait été retrouvé mort dans son domicile en novembre 2012. Après une autopsie concluant à une mort naturelle, sa dépouille avait été transférée à la morgue de Rangueil. Malgré une demande de restitution du corps ordonnée par le parquet d'Auch en 2013, la gestion du dossier avait connu un blocage qui a persisté jusqu'en octobre 2026.

Ce nouveau chapitre de l'histoire familiale et administrative s'est ouvert lors d'une inspection des cellules réfrigérées de Rangueil. Cette vérification était motivée par une affaire concernant la gestion des scellés judiciaires au CHU de Toulouse, révélant ainsi la présence d'un corps oublié depuis plus d'une décennie.

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Témoignages sur sa vie solitaire et reserved

Dominique, ancien collègue de Michel Meynard, se souvient d'un homme taiseux et solitaire. Il avait travaillé quelques mois avec lui après son installation à Castelnau-d'Auzan environ un an et demi avant son décès. Son silence et sa réserve avaient contribué à l'isolement de l'homme, qui vivait loin de sa famille bordelaise.

La commune de Castelnau-d'Auzan a pris en charge l'organisation de ses obsèques car aucun proche ne s'était manifesté pendant cette période. La maire a précisé que Michel Meynard avait œuvré six mois pour la commune dans le cadre d'un contrat aidé, mais que sa vie personnelle restait largement méconnue des habitants.

Une cérémonie communautaire et humaine

La cérémonie a été marquée par une atmosphère de solidarité. Manuela, habitante de Pavie ayant parcouru 60 kilomètres pour l'occasion, a invité l'assemblée à se prendre la main. Elle a expliqué que cette geste symbolise une appartenance à une même famille humaine, au-delà des croyances ou des liens de sang.

La maire Virginie Busipelli-Beyries a lu un texte rendant hommage à la dignité de Michel Meynard. Elle a exprimé le regret de ne pas pouvoir rendre les quatorze années perdues, tout en soulignant la nécessité de faire ses adieux sans précipitation. Les participants ont ensuite déposé des roses sur le cercueil avant l'inhumation.

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Héritage d'une erreur systémique corrigée

L'inhumation à Castelnau-d'Auzan marque la fin d'un dossier judiciaire et administratif complexe. Le choix d'une tombe individuelle, créée hors du caveau municipal, reflète la volonté de la mairie de redonner à Michel Meynard la sépulture qu'il avait méritée tout au long de sa vie de travailleur.

Cet événement soulève des questions sur les procédures de gestion des corps non réclamés dans les établissements hospitaliers français. L'affaire du CHU de Toulouse a mis en lumière la nécessité d'une vigilance accrue pour éviter que d'autres personnes ne soient victimes d'une telle négligence administrative.