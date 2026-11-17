Michel Fugain témoigne de la détresse après le décès de sa fille Laurette et explique comment sa femme Sanda lui a sauvé la vie. Une histoire de résilience familiale et d'amour.

Le chanteur français Michel Fugain a livré une confidence bouleversante concernant son épouse Sanda lors d'une interview récente. Il a déclaré que sa femme lui avait sauvé la vie après la disparition tragique de leur fille Laurette. Cet aveu d'une profonde gratitude marque un tournant émotionnel dans sa carrière actuelle.

La tragédie de la perte de Laurette

Michel Fugain est né le 12 mai 1942 à Grenoble. Il a connu un immense succès avec le groupe Big Bazar fondé en 1972. Le drame a frappé sa famille le 16 novembre 2002. Sa fille Laurette, née en 1979, est décédée des suites d'une leucémie. Cet événement a profondément bouleversé l'existence du chanteur. Son mariage avec Stéphanie s'est alors dégradé sous le poids du chagrin.

Also read Pourquoi les Rencontres Michel Serres ont affiché complet durant quatre jours à Agen

À l'époque du décès, la fille aînée Marie Fugain avait 28 ans. Elle a dû annoncer la nouvelle à ses parents. Elle a tenté de soutenir toute la famille tout en faisant son propre deuil. Michel et Stéphanie étaient tellement absorbés par leur souffrance. Ils n'ont plus été suffisamment présents pour Marie et son frère Alexis. Cela a créé une distance familiale durable.

La rencontre salvatrice avec Sanda

Michel Fugain a rencontré Sanda en Corse en 2004. Cette rencontre lui a permis de retrouver le goût à la vie. Il explique qu'il était en proie à des pelades et dans un état désespéré. Sanda l'a aidé à reprendre le dessus. Il la surnomme sa sirène pour cette intervention bienveillante.

Advertisement

Il a confié sur France 2 qu'elle l'avait attrapé et l'avait remonté à la surface. Elle lui a fait prendre sa première goulée d'air. Il a dit qu'elle lui avait sauvé la vie. Cette aide a rapidement traduit par sauver l'envie de vivre. Sanda était présente en coulisses lors de l'enregistrement de cet aveu public. Cet épisode montre la force de leur relation actuelle.

Réconciliation et héritage familial

La relation avec sa fille Marie a été marquée par des tensions. Ils ne se sont pas vraiment parlés pendant trois ans. Marie regrettait la manière dont les choses avaient été faites. Elle estimait qu'il n'y avait ni légèreté ni délicatesse. Elle se sentait seule à un moment où elle avait besoin de ses parents. Elle précise qu'il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de ses parents.

Les liens familiaux ont fini par se renouer. Cette réconciliation s'est faite autour de l'association Laurette Fugain. Cette organisation lutte contre la leucémie. Elle honore la mémoire de Laurette. Michel Fugain a créé cette association pour continuer à lutter contre la maladie. Cet héritage reste central dans sa vie.

Carrière et reconnaissance artistique

Michel Fugain avait d'abord étudié la médecine. Il a abandonné ses études après la première année. Il s'est tourné vers l'univers cinématographique puis musical. Il écrit des chansons pour d'autres interprètes dans les années 1960. Son succès vient ensuite avec le Big Bazar. Il est devenu une figure majeure de la chanson française.

Advertisement

En 1989, il sort l'album Un café et l'addition. Des singles comme Les Années guitare marquent cette période. En 1999, il est nominé aux Victoires de la musique. Il est candidat pour le meilleur concert aux Francofolies de La Rochelle. La prestation date du 14 juillet 1996. Il continue de tourner dans toute la France. Il est actuellement âgé de 84 ans selon les informations fournies. Son parcours reste emblématique de la musique française.