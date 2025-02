Michel Barnier, Entre Avantages et Protection Sécuritaire

Michel Barnier, ancien Premier ministre, continue de bénéficier de certains avantages après son départ de Matignon, notamment une protection policière et un chauffeur. Cet article explore le maintien de ces avantages malgré les déclarations précédentes de Barnier sur la réforme des avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement.

Michel Barnier , ancien Premier ministre, profite toujours de certains avantages après son départ de Matignon en décembre dernier. Selon Le Parisien, il est accompagné de deux officiers de sécurité du service de protection de la police nationale, se relayant à ses côtés. En plus de cela, il dispose d'un véhicule avec chauffeur fourni par Matignon . Son entourage affirme qu'il s'agit d'une «protection standard» que l'ancien locataire de Matignon pourrait conserver à vie.

Cependant, Le Parisien souligne que Michel Barnier avait exprimé son souhait de réformer les avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement, avant de perdre son poste. Il avait alors mis en évidence que ces avantages, auxquels s'ajoutait une indemnité mensuelle de 15 900 euros brut, représentaient 1,423 million d'euros en 2023. Dans son objectif d'économies, il avait envisagé de réduire ces dépenses, en particulier celles liées à la protection policière à vie. Selon les informations de Sud Ouest, les services de protection des personnes sont très demandés. Dans les colonnes du Parisien, les proches de l'ancien Premier ministre défendent une proposition qui aurait visé à réduire «la durée des moyens de sécurité affectés» mais «sur la base des évaluations de sécurité». En ce qui concerne le chauffeur qui accompagne toujours Michel Barnier, certains anciens Premiers ministres préfèrent s'en passer. Jean Castex, par exemple, a été plusieurs fois aperçu dans le métro parisien. La vie d'après Matignon lui sied à ravir. Michel Barnier a connu une première sortie officielle remarquée après sa démission. Le 21 janvier dernier, il a participé à la traditionnelle dégustation de la galette des rois des Républicains à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Un événement suivi de près par Mohamed Bouhafsi, qui expliquait sur le plateau de C à vous que l'homme de 74 ans avait été accueilli comme une rock star. «Michel ! Michel ! Michel !» avaient scandé les sympathisants, avant qu'une d'entre elles ne lui glisse : «Vous êtes magnifique !» Une popularité inattendue après son départ de Matignon.





Michel Barnier Matignon Protection Policière Avantages Anciens Premiers Ministres

