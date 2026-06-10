Michael Wright, un supporter écossais, voit son voyage annulé pour la Coupe du monde 2026

Un supporter écossais, Michael Wright, a vu son voyage annulé pour la Coupe du monde 2026 à quelques jours de la date du départ. Il devait partir pour les États-Unis avec son frère pour soutenir l'Écosse lors des matchs contre le Maroc et Haïti, mais son permis de voyage a été révoqué sans raison apparente.

Alors que la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi, Michael Wright a vu son autorisation de voyage annulé e au dernier moment alors qu'elle avait été acceptée dans un premier temps par les autorités américaines.

Grand supporter de l'Écosse, il ne pourra pas voir son pays fouler les pelouses américaines.fait autant rêver que pleurer. Certains sont déjà embarqués dans des avions depuis les quatre coins du globe pour rallier l'Amérique du Nord et voir leur pays disputer la Coupe du monde. Certains, comme Michael Wright, se sont vu interdire de voyager au dernier moment par les États-Unis.

Dans un entretien pour la BBC, ce supporter écossais a expliqué avoir appris une heure avant de s'envoler pour le pays de l'oncle Sam que son permis de voyage avait été révoqué. Il devait partir pour les États-Unis avec son frère lors d'un voyage offert pour son trentième anniversaire, et pour supporter l'Écosse lors des matchs face au Maroc et Haïti pour lesquels il avait obtenu des places.

Au dernier moment, Michael Wright a vu son visa passer de 'approuvé' à 'en attente', puis à 'voyage non autorisé'. Sans raison apparente ni expliquée par les autorités américaines, l'Écossais qui vit en Australie a déclaré qu'il ne voyait 'aucune raison valable' justifiant l'annulation de son voyage, et pas celui de son frère, qui a pu s'envoler pour l'Amérique.

L'aspect le plus surprenant de cette décision des autorités est que son voyage avait dans un premier lieu été autorisé par les autorités. Michael Wright n'est pas le seul citoyen à avoir vu son permis de voyage annulé sans raisons apparentes et quelques jours voire quelques heures avant la date du voyage.

Des dizaines de supporters ayant rempli le formulaire de demande d'autorisation de voyage ont indiqué sur les réseaux sociaux que le statut de leur demande avait changé dans les jours précédant le coup d'envoi de la Coupe du monde, jeudi





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