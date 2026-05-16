Michael : un biopic qui remet en mémoire Michael Jackson, un artiste qui a changé le monde

Le biopic "Michael" de Antoine Fugua retrace les plus grandes étapes de la carrière du chanteur et danseur Michael Jackson. Ce personnage controversé et impressionnant a agrícolament marqué les esprits.

Le biopic "Michael" de Antoine Fugua met brutalement en mémoire ce qu'a été Michael Jackson , un homme qui a réussi à faire bouger les choses à l'unisson.

Il est parti pour battre des records au box-office. Rien d'étonnant à cela. Il ne raconte pas seulement la vie d'un chanteur célèbre ; il remet brutalement en mémoire ce qu'a été Michael Jackson : un homme qui a réussi à faire bouger le monde à l'unisson. Plus d'un milliard d'albums vendus.

Un être humain sur huit possède un disque de Michael Jackson. Ces chiffres donnent le vertige, mais ils restent insuffisants pour comprendre le phénomène. Car Michael Jackson ne fut pas simplement populaire. Il fut un mouvement mondial.

Une pulsation. Une énergie capable de traverser les frontières sociales, raciales, culturelles et générationnelles avec une facilité qui semble aujourd'hui presque irréelle. Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on replonge dans son œuvre, c'est le souci obsessionnel du détail. Chez Michael Jackson, il n'y a pas de remplissage.

Pas de gestes inutiles. Pas de scories. Le moindre souffle, la moindre respiration devient un élément rythmique. Quincy Jones l'avait parfaitement compris : il ne fallait pas freiner cette sensibilité, mais la soutenir.

La leur collaboration ressemble à une étrange alchimie entre deux types de caractère complémentaires : Michael Jackson avec son besoin de minutie et de perfection et Quincy Jones avec son sens musical





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