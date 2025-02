Michaël Montadir ferme le Festival des Fous Rires Gascons

Le festival des Fous Rires Gascons dévoile le programme de son gala de clôture avec Michaël Montadir, Doully, Jason Brokerss et Nordine Ganso.

Le festival des Fous Rires Gascons dévoile mercredi 12 février le programme de son gala de clôture qui se tiendra le 27 avril prochain au Dôme de Gascogne à Auch . À l’affiche, la programmation prévoit un plateau de stand-up inédit réunissant plusieurs artistes sur scène. Cette soirée mettra à l’honneur l’humoriste gersois Michaël Montadir pour clôturer le festival. L’artiste franco-marocain a fait ses études à Auch , Mirande et Lectoure avant de monter à Paris pour se lancer dans le stand-up.

Il a notamment été aperçu dans la saison 6, 7 et 9 du Jamel Comedy Club diffusé sur Canal +. Michaël Montadir ne sera cependant pas seul pour cette soirée. Il partagera la scène avec Doully, Jason Brokerss et Nordine Ganso, trois figures du stand-up français. \Certains spectacles du festival affichent complets comme celui d’Aymeric Lompret le samedi 12 avril ou celui de Tom Baldetti le jeudi 17 avril à 20 h 30. Une nouvelle date a été ajoutée pour ce dernier le jeudi 17 avril à 19 h. Quelques places restent également en vente pour Matthieu Madenian le vendredi 25 avril au Dôme de Gascogne à Auch. Le Gala d’ouverture du 12 avril sera quant à lui animé par les humoristes Alex Vizorek et La Bajon. Pour les plus impatients, pas besoin d’attendre avril. Le festival organise une soirée spéciale Saint-Valentin vendredi 14 février à 20 h 30 au Théâtre Municipal d’Auch, avec Giorda, première femme hypnotiseuse de France.





HUMOUR FESTIVAL GASCONIE STAND-UP AUCH

