Michael Goldman quitte la Star Academy, remplacé par Mosimann

Michael Goldman quitte la direction de la Star Academy, remplacé par Mosimann. Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin saluent son investissement discret à l'écran.

Michael Goldman a quitté la direction de la Star Academy, le télé-crochet qui suit de jeunes candidats vers la scène. Il a été remplacé par Mosimann, DJ et gagnant de la saison 7 de l'émission. Ce changement a marqué les professeurs du programme, qui ont tenu à réagir publiquement au départ de leur ancien directeur.

Sofia Morgavi, professeure de chant, et Jonathan Jenvrin, professeur de danse, ont choisi de défendre Michael Goldman et sa méthode plus discrète. Ils ne remettent pas en cause le nouveau directeur, mais soulignent une différence nette entre les deux hommes, Mosimann occupant beaucoup plus le devant de la scène que son prédécesseur.

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Mosimann succède à Michael Goldman à la direction

Mosimann a pris la direction de la Star Academy après Michael Goldman, en tant que gagnant de la saison 7 du télé-crochet. Sa présence à l'écran est nettement plus visible que celle de son prédécesseur, selon la comparaison faite par les professeurs de l'émission.

Les deux directeurs sont présentés comme des personnalités opposées. D'un côté, Mosimann s'exprime fréquemment devant les caméras, comme le montrent plusieurs titres liés à la séquence, qui rapportent notamment ses larmes lors de son premier prime en tant que directeur.

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Dans la même dynamique, des articles associés évoquent aussi l'explication donnée par Mosimann sur le fait qu'il ne sourit jamais pendant les primes de la Star Academy. Ces éléments illustrent le contraste de style entre les deux hommes à la tête de l'émission.

Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin défendent un directeur discret

Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin affirment que Michael Goldman était tout aussi investi dans l'émission, bien que moins visible à l'écran. Leur message porte sur l'engagement de l'ancien directeur, et non sur ses apparitions télévisées.

Sofia Morgavi ajoute que Michael Goldman lui a beaucoup manqué au début de cette nouvelle saison. Ce témoignage personnel renforce la position des professeurs, qui décrivent un travail de fond plus que de présence médiatique.

Plusieurs anecdotes rattachées à Michael Goldman circulent par ailleurs dans la presse, comme les échanges avec les candidats de la Star Academy ou la discrétion qu'il garde sur son père, Jean-Jacques Goldman, selon Cécile Chaduteau, professeure de l'émission. Ces sujets complètent le portrait d'un directeur peu porté sur l'exposition personnelle.

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Prime des gagnants pour les 25 ans de la Star Academy

Le prime des gagnants de la Star Academy se tiendra ce vendredi 6 novembre 2026 pour une soirée anniversaire marquant les 25 ans de l'émission. La production a choisi de célébrer cet anniversaire en réunissant les anciens candidats les plus marquants du télé-crochet.

La production a révélé sur Instagram que des professeurs iconiques seraient aussi de retour pour cette soirée, offrant ainsi un cadeau aux fans du programme. Cette annonce permet de relier le départ de Michael Goldman à un retour de figures historiques de l'émission.

Le lancement de la saison remonte au samedi 12 octobre 2024, lorsque Nikos Aliagas a donné le coup d'envoi de l'émission. En fin de soirée, l'animateur a vécu un léger moment de flottement avec Michael Goldman, un épisode rappelé dans plusieurs contenus liés à la séquence.