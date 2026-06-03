Michael Goldman en deuil : le directeur de la Star Academy pleure la disparition de Sévan Barsikian

Le directeur de la Star Academy, Michael Goldman, est en deuil après la disparition de son collaborateur, Sévan Barsikian, avec lequel il avait fondé le label communautaire My Major Company.

Le directeur de la Star Academy , Michael Goldman , est en deuil. Son collaborateur, Sévan Barsikian , est décédé. Ils avaient fondé ensemble le label communautaire My Major Company .

C'est un choc pour Michael Goldman, qui a réussi à se faire un nom dans le milieu de la musique. Il a marché sur les traces de son père, Jean-Jacques Goldman, et a lancé la carrière de Grégoire, qui a signé des tubes. Mais Michael Goldman n'était pas seul dans son aventure, car il avait fondé ce label avec d'autres collaborateurs, dont Anthony Marciano, Simon Istolainen et Sévan Barsikian. Ce dernier venait de nous quitter, comme l'a annoncé Roberto Ciurleo.

Il a révélé qu'il avait appris la mort de Sévan Barsikian le mardi 2 juin. Comme beaucoup dans l'industrie musicale, il a ressenti un immense choc. Avec Sévan, ils formaient bien plus qu'un simple réseau professionnel, ils appartenaient à une véritable famille musicale. Une famille dont il était l'une des figures les plus attachantes.

Au-delà de son immense talent et de son parcours remarquable, Sévan était avant tout un homme profondément humain. Chaque rendez-vous avec lui était un moment de sincérité, d'authenticité, une conversation directe sur ce qui compte vraiment. Il avait cette capacité rare à créer du lien, à rassembler, à faire l'unanimité autour de lui. Roberto Ciurleo s'est également confié sur le lien de Sévan Barsikian avec Michael Goldman.

Il a participé à l'aventure extraordinaire de My Major Company, une initiative qui a marqué un tournant dans notre industrie et permis notamment la découverte d'un artiste, Grégoire. J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour lui aujourd'hui, tant leur histoire humaine et artistique était forte. Au revoir Sévan. Tu vas terriblement nous manquer





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