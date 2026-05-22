MHSC U19 נחשرون comme la meilleure équipe U19 du PSG

Les U19 du MHSC, qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella, se retrouvent entraînés par Mickael Costaud et se prépareront pour un match contre l'équipe de Paris, qui leur a offert une victoire en 1991. Leur objectif est de s'inspirer des principes de jeu de la LCF pour réussir cette finale, un match où ils pourront se hisser dans l'histoire du club et de voler l'étoile du dernier vainqueur de cette compétition en 1998. Pour Benjamin Quarrez junior, cette équipe parisienne a la qualité, mais il y a aussi des individualités qui ressortent et qui ont déjà évolué avec les pros. Même si Martin James est absent avec un genou blessé, Costaud compte sur la pleine participation de l'autre gardien Seb Atlas qui sera mis à l'essai. Le risque est de ne pas tenir compte des critères de jeu en étant dominés par la vitesse. Pendant ce temps, l'équipe de Montpellier, parseuse, rêve d'une quatrième étoile

Les U19 du MHSC ont un match important à passer le 22 mai, à 17 h 15 contre des jeunes parisiens de haut niveau, dont certains ont déjà évolué avec les pros.

Montpellier a déjà éliminé de forces équipes pour se qualifier pour la finale, mais l'équipe de Paris, notamment en termes de formation, génération et âge, est considérée comme l'un des meilleurs challengeurs. L'entraîneur du MHSC, Michel Rodriguez, décrit l'équipe parisienne comme ayant la qualité, mais aussi la quantité. Les résultats le démontrent, avec une première place en championnat (15 victoires, 7 nuls, 4 défaites) et des qualifications pour les demi-finales du championnat.

Ses partenaires de l'équipe, les Titis, ont également atteint le dernier carré en Youth League. Benjamin Quarrez, journaliste au PSG, soutient que ce groupe parisien est aussi une vraie équipe avec des joueurs de qualité, notamment David Boly, Mathis Jangeal, Pierre Mounguengue, Noah Nsoki, Emmanuel Mbemba, Lucas Batbedat, Adam Ayari et avec Martin James, blessé au genou





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MHSC U19 Championnat Paris Saint-Germain Coupe Gambardella Pierre Mounguengue Coupe De France Ligue Des Champions David Boly NOAH NSOKI Seb Atlas Warrren Zaïre-Emery Mickaël Costaud Final Coupe Nomination Format Critères Critique Évaluation Retenu Curriculum Prismes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finale de la Coupe Gambardella : où et quand voir le match de Montpellier contre le Paris Saint-Germain ?Les jeunes du MHSC et du PSG s’affrontent, vendredi 22 mai, à 17 h 15, au stade de France, à Saint-Denis.

Read more »

Il n’y a rien qui va dans cette pub d’un joueur du PSGLa campagne de Coca-Cola Ukraine mettant en scène le défenseur parisien fait réagir sur les réseaux sociaux à cause de l’utilisation d’une chanson emblématique de l’OM.

Read more »

Luis Enrique dévoile son club de rêve après le PSG !S'il est pour le moment bien installé dans son fauteuil d'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a une petite idée pour la suite de sa carrière.

Read more »

Interview exclusif d'Ousmane Dembélé sur RMC, avant la finale PSG-ArsenalDans cet entretien exclusif, l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, partage son expérience et ses réflexions sur son avenir, la méthode de son entraîneur et son positionnement en tant qu'un des piliers de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.

Read more »