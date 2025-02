MHB : Deljarry, un président ambitieux face à la puissance du H

Julien Deljarry, président du Montpellier Handball, analyse la dynamique du H par rapport à son club. Il reconnaît l'écart de performance et de revenus, mais souligne l'ambition du MHB à rester compétitif.

Julien Deljarry , président du MHB , répond à la question sur le développement du H par rapport à Montpellier Handball . Selon lui, le H a rattrapé le MHB ces dernières années, notamment sur le plan dynamique. Il souligne l'écart significatif de revenus entre les deux clubs, avec 3,5 millions d'euros pour Nantes contre un million pour Montpellier .

Deljarry reconnaît l'impact de l'infrastructure du H et de sa capacité à attirer les spectateurs, malgré l'effort constant du MHB pour rester un club important. Il évoque l'avantage de Nantes en matière de ferveur populaire et de soutien des fans, qui est difficile à reproduire à Montpellier. \Deljarry considère que les deux clubs sont en compétition directe, avec une alternance de réussite en Ligue des champions. Il souligne le dynamisme du H en phase de construction, tandis que le MHB, avec son palmarès impressionnant, doit gérer le poids du passé. Le président du MHB estime que Nantes attire aujourd'hui davantage de joueurs et d'investisseurs grâce à son infrastructure et à sa progression récente. \Cependant, il reconnaît l'influence du MHB sur la structuration du MHB et souligne que les deux clubs ne se différencient pas principalement dans un domaine. Deljarry conclut en affirmant que le MHB vise à maintenir son niveau et à rivaliser avec le H, malgré les atouts de Nantes





