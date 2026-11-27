Treize ans après la disparition du vol MH370, Ghyslain Wattrelos, père de famille victime du crash, exprime ses doutes sur la piste terroriste et les anomalies de l'enquête.

Treize ans après la disparition mystérieuse du vol MH370 de la Malaysia Airlines, l'affaire reste une plaie ouverte pour les familles des 239 personnes à bord. Ghyslain Wattrelos, un Français ayant perdu son épouse et deux de ses enfants dans ce drame aérien, a shared ses interrogations profondes avec Vidéo Femme Actuelle. Pour lui, la version officielle ne fait pas l'unanimité parmi ceux qui ont subi cette perte irréparable.

L'Enquête et les Passagers Iraniens

Ghyslain Wattrelos souligne que les autorités ont présenté des photos de deux passagers iraniens comme étant des terroristes potentiels, alors qu'il s'agissait vraisemblablement de personnes cherchant à émigrer en Europe. Dès le 11 mars 2014, l'Interpol avait d'ailleurs écarté la piste terroriste, confirmant que l'un de ces voyageurs utilisait de faux papiers pour rejoindre sa mère en Allemagne.

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Cette contradiction entre les informations initiales diffusées par la police malaisienne et les conclusions ultérieures de l'Interpol alimente les suspicions de Ghyslain Wattrelos. Il estime que la narration officielle a été manipulée dès les premiers jours suivant la disparition de l'appareil entre Kuala Lumpur et Pékin.

L'Hypothèse du Pilote et des Experts

L'expert Patrick Blelly avance que le pilote avait prémédité son geste, transformant potentiellement l'accident en un suicide maquillé. Cette théorie est confortée par la présence à bord de plusieurs experts techniques qualifiés sur un Boeing 777, bien que leur capacité exacte à intervenir sur les systèmes de l'avion demeure une question non confirmée publiquement.

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Malgré l'expertise de ces passagers, aucune affirmation claire n'a été étayée par les autorités concernant leur implication possible. Le 18 mars 2014, les autorités chinoises ont indiqué que les enquêtes sur les passagers n'avaient révélé aucun lien avec le terrorisme, laissant planer un doute persistant sur les motivations réelles du pilote.

Les Signaux et la Disparition Radar

Le contact radar de l'avion a été perdu dans la nuit du 8 mars 2014, mais l'horaire de ce dernier contact n'a jamais été confirmé avec certitude. Des signaux indiquent que l'avion a continué à voler pendant cinq heures après le silence radio, soulevant des questions sur la trajectoire réelle et les intentions du copilote.

La mystérieuse dernière phrase du copilote, juste avant le silence radio, ajoute une couche de complexité à cette affaire. Les recherches ultérieures, y compris la découverte d'un fragment sur une plage de l'île de La Réunion, ont confirmé l'appartenance du morceau à l'avion disparu, mais n'ont pas éclairé le sort final des 239 personnes à bord.

Le Deuil et la Reconstruction

Ghyslain Wattrelos a cherché une thérapie psychologique pour faire face à cette perte, témoignant de la difficulté à accepter un deuil sans réponse claire. Il a pu se reconstruire, tout en continuant à s'interroger sur les véritables circonstances de la disparition du vol MH370.

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La famille Wattrelos reste parmi les nombreuses victimes dont les vies ont été brutalement interrompues. Les doutes persistants de Ghyslain Wattrelos reflètent l'insatisfaction générale des familles face à l'absence de conclusions définitives sur les causes de cette catastrophe aérienne sans précédent.