Mexique menace de poursuivre Google pour changement de nom du golfe du Mexique

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a menacé de poursuivre Google pour avoir changé le nom du golfe du Mexique en « golfe d'Amérique », suite à une demande du président américain Donald Trump. Mme Sheinbaum affirme que le changement de nom est erroné car il ne se réfère qu'à la partie du plateau continental sous souveraineté américaine, et non à l'ensemble du golfe.

La présidente du Mexique , Claudia Sheinbaum, a menacé jeudi de poursuivre Google , qui détient 90% des parts de marché de la recherche en ligne, pour le changement de nom du golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » à la demande du président américain Donald Trump . « Nous avons effectivement un différend en ce moment avec Google (...) Et si nécessaire, nous engagerons une action civile », a déclaré la présidente lors de sa conférence matinale.

Physicienne de formation, la présidente de gauche nationaliste a signalé des erreurs dans la manière dont la filiale d'Alphabet a effectué le changement de nom après un récent décret du président américain Donald Trump. Pour le Mexique, Google fait erreur. Mme Sheinbaum a expliqué que la demande du président américain se réfère uniquement à la partie du plateau continental sous souveraineté des États-Unis, et non à l'ensemble du golfe. Elle a indiqué que le ministère mexicain des Affaires étrangères avait envoyé une lettre à Google pour leur expliquer pourquoi ils faisaient erreur, et leur indiquant également ce que stipule le décret signé par M. Trump et les normes internationales en la matière. L'entreprise, cependant, a maintenu sa position, a commenté la présidente. « S'ils continuent d'insister, nous aussi (...), nous envisageons même une plainte ». Elle a également fait valoir que bien que Google soit une entreprise privée, elle est devenue une référence internationale pour la cartographie qu'elle réalise pour toute la planète. « Ce que nous disons à Google est : « revoyez le décret émis par la Maison Blanche et signé par le président Trump. Vous verrez dans ce décret qu'il ne se réfère pas à tout le golfe, mais au plateau continental », a ajouté Mme Sheinbaum.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Mexique Google Golfe Du Mexique Donald Trump Changement De Nom

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mexique proteste contre le changement de nom du Golfe du Mexique par GoogleLe gouvernement mexicain prépare une lettre de protestation contre Google après que la plateforme a décidé de renommer le Golfe du Mexique en « Golfe d’Amérique » sur ses serveurs américains, une décision motivée par un décret du président américain Donald Trump.

Lire la suite »

Donald Trump suspend les droits de douane avec le Mexique, après un appel avec Claudia SheinbaumAprès un échange entre les deux présidents, les Etats-Unis reportent d’au moins un mois l’application de taxes à 25 % sur les importations vers les États-Unis.

Lire la suite »

Google Maps Renomme le 'Golfe du Mexique' en 'Golfe d'Amérique'Google Maps va bientôt mettre à jour le nom du 'Golfe du Mexique' en 'Golfe d'Amérique', conformément à un décret signé par Donald Trump. Ce changement sera intégré dès que le Geographic Names Information System (GNIS) américain aura été mis à jour. Le nom 'Golfe du Mexique' restera en vigueur au Mexique.

Lire la suite »

Le Golfe du Mexique devient le Golfe d'Amérique, Google s'adapteDonald Trump a ordonné le changement du nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique et celui du Mont Denali en Mont McKinley. Google a confirmé qu'il s'adapterait à ces changements dès que le GNIS (Geographic Names Information System) sera mis à jour.

Lire la suite »

Google Renomme le Golfe du Mexique en Golfe d'AmériqueGoogle a annoncé un changement de nom pour le golfe du Mexique, le renommant en golfe d'Amérique aux États-Unis. Ce changement reflète une directive du président Donald Trump. Le Mexique continuera d'utiliser le nom « golfe du Mexique », tandis que les utilisateurs du monde entier verront les deux noms sur Google Maps.

Lire la suite »

Sur Google Maps, le Golfe du Mexique va être renommé en Golfe d’AmériqueLe géant américain précise que le changement réclamé par Donald Trump ne sera effectif qu’aux États-Unis. À l’international, les deux dénominations seront visibles.

Lire la suite »