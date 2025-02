Mexique endeuillé par un accident de la route mortel

Un terrible accident de la route a coûté la vie à au moins 38 personnes au Mexique. Un bus de passagers et un camion de transport sont entrés en collision dans l'État du Campeche, laissant derrière lui un bilan lourd.

Le Mexique est frappé par un accident de la route tragique. Mardi, le procureur chargé de l'enquête a annoncé qu'au moins 38 personnes avaient perdu la vie à la suite d'une collision entre un bus de passagers et un camion de transport au sud-est du pays samedi. Le procureur Jackson Villacis a indiqué que 36 passagers du bus et deux autres personnes à bord du camion avaient été tuées trois jours après le drame.

Des proches affirment qu'au moins quatre autres personnes auraient péri dans l'accident survenu dans l'État du Campeche, mais leurs corps n'ont pas encore été retrouvés par les autorités. Une vidéo diffusée par les grands médias mexicains montre le bus de la compagnie Tour’s Acosta entièrement incendié. L'accident s'est produit vers 02h45 du matin lorsque, selon la compagnie Tour’s Acosta, un camion a traversé la voie de circulation de leur bus effectuant la liaison Villa del Sol-Tecolutilla. « Nous avons perdu des collègues très appréciés, ainsi que des clients et des amis », a déclaré la compagnie sur sa page Facebook. « Au moment de l'accident, notre bus se trouvait dans des conditions optimales, circulant à une vitesse modérée », a ajouté la compagnie. « Malgré la manœuvre effectuée par notre opérateur, il a été impossible d'éviter la collision » avec le camion qui a quitté sa voie, selon le communiqué du transporteur.





