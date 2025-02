Mexique: Au moins 38 morts dans une collision entre un bus et un camion

Un terrible accident de la route a fait au moins 38 morts dans le sud-est du Mexique samedi. Le bus de la compagnie Tour’s Acosta, qui effectuait une liaison entre Villa del Sol et Tecolutilla, a été percuté par un camion qui a envahi sa voie. L'accident s'est produit vers 02h45 du matin, et le bus a été entièrement consumé par les flammes.

Mexique est endeuillé par un terrible accident de la route. Au moins 38 personnes ont été tuées dans la collision entre un car de passagers et un camion de transport dans le sud-est du pays samedi, a annoncé mardi le parquet en charge de l'enquête. Dans le détail, 36 passagers du car ont été tués ainsi que deux autres victimes à bord du camion, a indiqué le procureur Jackson Villacis trois jours après les faits.

Quatre autres personnes auraient été tuées dans l'accident survenu dans l'État du Campeche d'après leurs proches, mais les autorités n'ont pas pu retrouver leurs dépouilles, a ajouté le procureur. Un accident en pleine nuit Le car de la compagnie Tour’s Acosta a entièrement brûlé, d’après des vidéos reprises par de grands médias mexicains. L’accident a eu lieu samedi vers 02h45 du matin lorsqu’un « camion a envahi la voie sur laquelle circulait notre autocar assurant la liaison Villa del Sol-Tecolutilla », avait rapporté samedi la compagnie Tour’s Acosta. « Nous avons perdu des collègues très appréciés, de même que des clients et des amis », a-t-elle ajouté sur sa page Facebook. « Au moment de l’accident, notre autocar se trouvait dans des conditions optimales, circulant à une vitesse modérée », a par ailleurs assuré la compagnie. « Malgré la manœuvre effectuée par notre opérateur, il a été impossible d’éviter la collision » avec le camion qui est sorti de sa voie, d’après le communiqué du transporteur.





