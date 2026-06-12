Mexico-Afrique du Sud: Première expulsion historique en Coupe du monde

Le Mexique a réussi son entrée en lice jeudi 11 juin pour le premier match de la Coupe du monde 2026, en s’imposant face à l’Afrique du Sud (2-0). Dans le même groupe, la Corée du Sud est venue à bout de la Tchéquie (2-1). La Coupe du monde, grande fête sportive, éminemment politique et géopolitique, est à suivre jusqu’à la finale du 19 juillet, avec les unes, récits, commentaires et analyses sélectionnés dans la presse internationale.

Des supporteurs de la sélection mexicaine avant le premier match de la Coupe du monde 2026, le 11 juin à Mexico. Le Mexique a réussi son entrée en lice jeudi 11 juin pour le premier match de la Coupe du monde 2026, en s’imposant face à l’Afrique du Sud (2-0).

Dans le même groupe, la Corée du Sud est venue à bout de la Tchéquie (2-1). La Coupe du monde, grande fête sportive, éminemment politique et géopolitique, est à suivre jusqu’à la finale du 19 juillet, avec les unes, récits, commentaires et analyses sélectionnés dans la presse internationale.

Les Rouges” accueilleront la Bosnie-Herzégovine à Toronto (coupe d’envoi à 21 heures, heure française) et les Américains affronteront le Paraguay à Los Angeles (coup d’envoi à 03 heures, dans la nuit de vendredi à samedi). Deux cérémonies d’ouverture précéderont les rencontres. Les cartels peuvent-ils perturber la Coupe du monde 2026 au Mexique ? Petit point programmation.

Pas moins de dix matchs se dérouleront pour ce premier week-end de la Coupe du monde : il faudra choisir entre tout regarder et dormir. Les voici, avec les heures françaises





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