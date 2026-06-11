Mexico 2026 FIFA World Cup: First Match, Ceremony, and Accreditation

The first match of the 2026 FIFA World Cup between Mexico and Africa South is scheduled for June 11, 2026. The ceremony for the opening of the tournament will take place at Azteca Stadium in Mexico City. A journalist from France, Christophe Gleizes, has been arrested in Algeria and is the only journalist imprisoned in the world. The FIFA has issued an accreditation for the World Cup in his name, and there is a possibility of a presidential pardon from the Algerian president.

A drone view shows Azteca Stadium, officially renamed Banorte Stadium, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium’s inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026.

Le Mexique accueille l’Afrique du Sud ce jeudi 11 juin, pour le premier des 104 matchs de la Coupe du monde de football 2026. Une grande fête sportive, politique et géopolitique, à suivre dans ce direct jusqu’à la finale du 19 juillet, avec les unes, récits, commentaires et analyses de la presse internationale.

La première des trois cérémonies d’ouverture de la Coupe du monde 2026 débutera aux alentours de 19 h 30 (heure française), dans le célèbre stade Azteca, à Mexico, avant un affrontement entre le Mexique à l’Afrique du Sud (coup d’envoi à 21 heures). La Corée du Sud affrontera la Tchéquie à Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de 4 heures





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