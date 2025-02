Meurtres à Saint-Denis : 20 à 28 ans de prison requis contre les accusés

Quatre jeunes hommes ont été jugés pour le meurtre de Luigi, 16 ans, tué à la Kalachnikov à Saint-Denis en 2018. L'avocate générale a requis des peines allant de 20 à 28 ans de réclusion criminelle, soulignant la violence et la banalisation de la mort dans un contexte de rivalités de quartiers.

Jeudi 13 février, au tribunal de Bobigny, des peines de vingt à vingt-huit ans de réclusion criminelle ont été requises contre quatre jeunes hommes accusés du meurtre en bande organisée de Luigi, 16 ans, tué à la Kalachnikov à Saint-Denis il y a six ans. Le meurtre, sur fond de « rivalité s de quartiers », impliquait des jeunes originaires de cités voisines de Saint-Denis , située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris.

L'avocate générale a déclaré devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis : « On a vraiment l'impression que l'attachement au quartier est supérieur à la loi, à tout le reste ». Elle a conclu que Luigi avait été tué à l'âge de 16 ans, le 17 septembre 2018, pour des « histoires de cités qui n'ont aucun sens ».L'avocate générale a demandé la peine la plus lourde, 28 ans de réclusion, contre Ridwane A., accusé d'être l'auteur de 16 tirs à « l'arme de guerre ». Elle a souligné que cet homme, âgé aujourd'hui de 26 ans, déjà condamné avant le drame pour trafic de stupéfiants, avait été décrit par un expert comme présentant « un trouble de personnalité de type psychopathique » et s'était distingué par sa violence en prison, au point de rejoindre une unité pour « détenus violents ». A l'encontre de deux demi-frères, Abdramane F. et Mohamed K., elle a réclamé 25 ans de réclusion, et 20 ans contre Cheihk T. Une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis a été requise contre Yassine B., jugé pour avoir véhiculé et hébergé les accusés pendant leur fuite. La magistrate a rappelé qu'il y aurait pu avoir d'autres morts ce soir-là : un rescapé de la fusillade n'avait été blessé qu'à la jambe, « par chance », et une habitante avait reçu « une balle dans son logement ».Elle a déclaré ne toujours pas comprendre pourquoi on en était arrivé là, à partir des situations évoquées : « un crachat sur un terrain de foot », « des altercations » ou « provocations »... « La dynamique de groupe » a entraîné chacun à effacer sa personnalité et « décuplé la violence » selon l'avocate générale. « Ils ont voulu montrer leur supériorité sur le quartier rival », allant jusqu'à « ôter la vie », a-t-elle dit. Rappelant que les caméras de vidéosurveillance de la cité Romain-Rolland avaient été détruites quelques jours avant les faits, elle a estimé qu'un guet-apens y avait été tendu à des jeunes du quartier Joliot-Curie, venus « en découdre », avec batte de baseball ou barre de fer, en réplique à des tirs. En défense de Mohamed K., cette thèse du guet-apens a été vivement contestée par Me Grégoire Etrillard, affirmant que les jeunes de Romain-Rolland avaient été pris par surprise : « (La bande de la cité) Joliot-Curie a attaqué et (celle de la cité) Romain-Rolland a tué » en réponse, a-t-il plaidé. Le verdict est attendu ce vendredi.





Meurtre Saint-Denis Quartier Justice Peine Fusillade Rivalité

