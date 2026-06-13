Meurtres à Nîmes : un épisode remarquable à ne pas manquer ce samedi sur France 3

France 3 rediffuse le samedi 13 juin 2026 l'épisode Meurtres à Nîmes, porté par Tiphaine Daviot et Juliette Plumecocq-Mech. Considéré comme l'un des plus réussis de la collection, ce téléfilm policier séduit par son scénario, sa mise en scène et l'alchimie entre ses deux héroïnes. L'enquête, installée dans le décor historique de Nîmes, mêle passé gallo-romain et tensions professionnelles.

France 3 propose ce samedi 13 juin 2026 une rediffusion de l'épisode Meurtres à Nîmes, considéré comme l'un des meilleurs de la collection. Alors que les autres chaînes programment des événements comme un match de football ou un concours d'animateurs, la chaîne publique mise sur la fiction française avec cet épisode salué pour son scénario impeccable, son développement inattendu, sa mise en scène minutieuse et la remarquable alchimie entre les deux comédiennes principales, Tiphaine Daviot et Juliette Plumecocq-Mech .

L'intrigue suit l'arrivée de la commandante Clémentine Leroy, transférée de Paris, à Nîmes. Sa première enquête sur un meurtre résonne avec le passé gallo-romain de la ville et présente des liens complexes avec sa prédécesseure, Béatrice Pernetti.

Le tournage, réalisé entre fin février et fin mars 2024, a largement utilisé les décors emblématiques de la "Rome française" : les Jardins de la Fontaine et la tour Magne, la Maison Carrée, l'Université de Nîmes, les arènes, l'hôtel l'Impérator, célèbre pour avoir accueilli des personnalités comme Hemingway, Ava Gardner ou Picasso, ainsi que des séquences au Pont du Gard. La diffusion est prévue à 21h05.

L'article mentionne également, sous forme de liens de navigation ou de références externes répétitives, d'autres épisodes de la même collection pour fournir un contexte aux téléspectateurs





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