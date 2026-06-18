Meurtre sauvage d'une femme de 86 ans au Grau-du-Roi : un adolescent de 15 ans avoue

Un jeune homme de 15 ans a avoué le meurtre d'une femme de 86 ans au Grau-du-Roi, un village de la région d'Hérault en France. Le jeune homme, qui n'était pas connu des services de police, a expliqué aux enquêteurs qu'il avait été pris d'une soudaine pulsion avant de s'attaquer à la retraitée.

Un jeune homme de 15 ans a avoué le meurtre d'une femme de 86 ans au Grau-du-Roi, un village de la région d'Hérault en France.

Le jeune homme, qui n'était pas connu des services de police, a expliqué aux enquêteurs qu'il avait été pris d'une soudaine pulsion avant de s'attaquer à la retraitée. Il a indiqué qu'il avait besoin de faire du mal à quelqu'un et a mentionné qu'il n'avait pas bu d'alcool et ne prenait aucune drogue. Les enquêteurs ont pu identifier le jeune homme grâce aux images de vidéoprotection sur lesquelles apparaissait une moto de 50 cm³ de couleur orange.

Le corps de la victime avait été retrouvé le 11 juin dernier, à proximité d'un étang, non loin du camping où la retraitée était en vacances. L'autopsie du corps avait permis aux enquêteurs d'attester que la victime avait subi des violences extrêmes, notamment des perforations au visage et dans le crâne. Une plaie béante a également été observée au niveau du cou de la victime, suggérant que cette dernière avait potentiellement été égorgée.

L'enquête pour meurtre est menée par la section de recherches de la gendarmerie du Gard et la compagnie de gendarmerie de Vauvert. Le jeune homme a été placé en garde à vue et la colère et l'incompréhension subsistent sur la commune du Grau-du-Roi





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Meurtre Sauvage Femme De 86 Ans Grau-Du-Roi Adolescent De 15 Ans Gendarmerie Du Gard

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