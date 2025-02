Meurtre de Louise : Un nouveau suspect en garde à vue après la découverte d'une trace ADN

Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue après que des traces ADN ont été retrouvées sur les mains de Louise, la jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le bois des Templiers à Épinay-sur-Orge. Le suspect aurait reconnu son implication dans le meurtre, mais les enquêteurs restent prudents. La compagne du suspect et les parents de Louise ont également été placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime.

Alors qu'elle venait de quitter son collège André-Maurois, situé à Épinay-sur-Orge, Louise, une jeune fille de 11 ans, n'est jamais rentrée chez elle. Inquiets, ses parents ont lancé l'alerte. Après des heures de recherche, son corps a été retrouvé aux alentours de 1h50 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un drone. La victime, inerte, se trouvait au milieu du bois des Templiers. Une enquête 'pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans' a été ouverte.

D'après les premières informations, Louise aurait reçu une dizaine de coups, dont quatre au cou et quatre dans le torse, à l'aide d'un objet tranchant. Des traces ADN retrouvées sur les mains de Louise. Un couple dont un homme de 23 ans et une femme de 20 ans ont été placés en garde à vue, mais ces derniers ont finalement été mis hors de cause ce samedi 8 février. Mais l'enquête se poursuit et un nouveau suspect a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 23 ans prénommé Owen L. D'après les informations du Parisien et plusieurs sources proches, une trace ADN a été retrouvé sur les mains de la victime, suite à une analyse génétique effectuée ce mardi. Le suspect a été interrogé par les enquêteurs et aurait commencé à 's'exprimer et s'expliquer'. Ce dernier aurait reconnu son implication dans l'enquête et aurait affirmé que le mobile était 'ni sexuel, ni crapuleux'. Mais pour une source proche de l'enquête, à ce stade, 'ce ne sont pas des aveux'. Les parents de Louise placés en garde à vue. L'homme est apparu sur une image extraite d'une caméra de surveillance, où l'on peut le voir suivre l'adolescente, au moment où elle sort de son collège pour rentrer chez elle. Sur la photo, il est vêtu d'une doudoune noire, avec une capuche et une casquette sur la tête. D'après ses voisins, cet homme est un 'accro aux jeux vidéo'. Autres éléments : les enquêteurs ont relevé quelques incohérences sur son emploi du temps le jour du drame. Des marques de griffures et des coupures ont également été observées sur ses mains, tandis qu'une doudoune similaire a été retrouvé chez lui. La compagne du suspect et les parents de Louise ont également été placés en garde à vue pour 'non-dénonciation de crime'. Toujours selon Le Parisien, les deux femmes auraient donné un faux alibi. Des zones de mystères à élucider..





