Meurtre de Louise : Ses parents et sa petite amie en garde à vue pour non-dénonciation de crime

L'enquête sur le meurtre tragique de Louise, 11 ans, poignardée à mort après sa disparition, se poursuit. Les enquêteurs ont arrêté un homme de 23 ans, suspecté d'être l'auteur du crime, ainsi que ses parents et sa petite amie pour non-dénonciation de crime.

L'enquête sur le meurtre de Louise , cette jeune fille de 11 ans poignardée à mort après avoir disparu, vendredi 7 février, à la sortie de son collège en Essonne , se poursuit. Ce mardi 11 février, quatre personnes sont entendues en garde à vue , dont un homme de 23 ans suspecté d'être l'auteur du crime.

Suite à son interpellation, les enquêteurs ont arrêté des membres de son entourage : son père âgé de 49 ans, sa mère, 48 ans et sa petite amie de 23 ans pour non-dénonciation de crime, a précisé le parquet d’Evry. En droit français, la non-dénonciation d’un crime est 'le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives', dispose l’article 434-1 du Code pénal. Cependant, des exceptions existent à cette obligation de dénonciation, sauf pour les crimes commis contre des mineurs. Parmi ces exceptions figurent : les parents de l’auteur ou du complice, ainsi que leurs conjoints. Les frères et sœurs de l’auteur ou du complice, ainsi que leurs conjoints. Le conjoint de l’auteur ou du complice. Dans le cas du meurtre de Louise, qui était mineure lorsqu’elle a été tuée, pas d’exception, donc, pour les trois personnes en garde à vue : elles encourent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour ne pas avoir signalé le crime aux autorités. Pour rappel, le corps de Louise a été retrouvé vers 2h30, samedi 8 février, dans le bois des Templiers à Longjumeau (Essonne), à quelques centaines de mètres de son établissement scolaire. L’autopsie, réalisée à l’institut médico-Légal de Corbeil-Essonnes, a permis 'de relever la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans les zones vitales', selon le parquet





