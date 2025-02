Meurtre de Louise : quatre personnes en garde à vue, le suspect un jeune homme de 23 ans

L'enquête sur le meurtre de la jeune Louise, 11 ans, retrouvée morte dans le bois des Templiers à Épinay-sur-Orge, a pris un tournant majeur. Quatre personnes, dont le suspect principal, un jeune homme de 23 ans, sont actuellement en garde à vue. Les enquêteurs se concentrent sur un groupe de personnes lié à l'auteur potentiel du meurtre, incluant la petite amie, la mère et le père du suspect.

L' enquête sur le meurtre de la jeune Louise , survenue dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans le bois des Templiers à Épinay-sur-Orge (Essonne), semble prendre un tournant majeur. Quatre personnes sont actuellement en garde à vue dans cette affaire. Après avoir exploré plusieurs pistes, les enquête urs se concentrent désormais sur un jeune homme de 23 ans, Owen L. , sa petite amie, sa mère et son père. Les trois derniers sont entendus pour 'non-dénonciation de crime', tandis qu' Owen L.

est suspecté d'être l'auteur du meurtre de l'adolescente de 11 ans. Des images filmées par des témoins et obtenues par BFMTV montrent plusieurs membres de la police judiciaire entrant dans la rue menant au domicile d'Owen L. La date et l'heure de ces images correspondraient à lundi soir, au moment du début de la garde à vue du jeune homme. D'autres vidéos montrent également les policiers s'affairant autour d'une voiture blanche. Selon plusieurs témoins, cette voiture n'était pas stationnée sur place au moment de l'intervention et a été déplacée par les policiers afin qu'ils puissent la fouiller. Toujours selon ces mêmes sources, les policiers sont restés sur place pendant plusieurs heures et étaient encore présents vers 23 heures. « Ça a duré longtemps, plusieurs heures », raconte un voisin à BFMTV. « Ils ont pris des photos de plein de choses, de la maison de l’intérieur et des voitures ». Cette même source, qui indique qu'Owen L. était il y a quelques années au même collège que la jeune Louise, précise ne pas avoir vu si les enquêteurs étaient repartis avec des objets de la maison. Vers 21h30, le même voisin déclare avoir vu le suspect sortir de la maison « encapuché et menotté » et monter dans une voiture de police. « On a aussi vu une personne de la maison sortir en brancard », décrit encore le voisin, qui a ensuite été emmenée dans le camion des pompiers. Il affirme enfin que les policiers sont ensuite restés garés devant la maison jusqu'à environ 3 heures du matin avant de repartir. « Il n'a jamais été méchant », affirme encore le voisin à BFMTV. « Ça m’étonnerait de lui (...) pour moi il ne peut pas faire de mal à une mouche, il n'a jamais été agressif. Je le trouvais gentil ». Des propos qu'il nuance ensuite en expliquant qu'Owen L. avait parfois « de mauvaises fréquentations »





