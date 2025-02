Meurtre de Louise: le téléphone retrouvé pourrait éclairer l'enquête

Une jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte à Épinay-sur-Orge. Son téléphone portable a été retrouvé et analysé pour tenter de déterminer les causes de sa mort et identifier les responsables.

La ville d'Épinay-sur-Orge, située dans l'Essonne, a été le théâtre d'un drame tragique le vendredi 7 février 2025. Une jeune fille de 11 ans, nommée Louise , a disparu après être sortie du collège André Maurois vers 14h. Son corps sans vie a été retrouvé dans la nuit au sein du bois des Templiers. Suite à cette découverte macabre, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort.

Les investigations ont été confiées à la direction de la criminalité organisée et spécialisée des Yvelines ainsi qu'à la direction nationale de la police judiciaire.Au début de l'enquête, les autorités étaient sans aucune piste concrète. Cependant, une découverte capitale a eu lieu : le téléphone portable de Louise a été retrouvé par les enquêteurs. Il est actuellement analysé et les données qu'il contient pourraient apporter des éléments essentiels pour élucider le mystère entourant sa mort. Selon les informations divulguées par TF1, le téléphone de la victime se trouvait à proximité de son corps. Grâce à la géolocalisation, les enquêteurs espèrent pouvoir retracer les derniers déplacements de la jeune fille. De plus, le téléphone devrait permettre de connaître les derniers échanges de Louise avant sa mort.Initialement, un jeune couple résidant à Épinay-sur-Orge était soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Les deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue, mais ils ont finalement été mis hors de cause et relâchés. L'autopsie a révélé la présence de nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales du corps de Louise. Comme l'a indiqué le procureur de la République d'Évry dans un communiqué publié le samedi 8 février 2025, à ce stade, aucun élément ne permet d'affirmer que des violences sexuelles ont été commises. La disparition de Louise avait été signalée aux autorités par ses proches dès le vendredi 7 février 2025 dans l'après-midi. Le parquet d'Évry avait alors ouvert une enquête pour disparition inquiétante, qui a été rapidement requalifiée en enlèvement et séquestration avant d'être finalement requalifiée en meurtre sur mineur suite à la découverte du corps de la victime





Un important dispositif policier a été déployé ce dimanche pour fouiller le bois des Templiers à la recherche d'indices dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte samedi. Plus de 120 fonctionnaires, des chevaux et des véhicules de police sont mobilisés. Deux personnes placées en garde à vue ont été relâchées dans la soirée sans poursuite.

Portée disparue à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge, Louise, une collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte, quelques heures plus tard, dans un bois. La fillette a été frappée et a reçu plusieurs coups de couteau. Deux personnes ont d'abord été placées en garde à vue, une femme et un...

Une jeune fille de 11 ans a été découverte morte dans un bois à Epinay-sur-Orge (Essonne) après avoir disparu à la sortie de son collège vendredi soir. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte par le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin. Les services de police ont été alertés vers 15h30 de la disparition de la collégienne et des recherches ont été entreprises pendant la nuit. L'adolescente a été retrouvée dans un bois à 2h30 du matin. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Deux jours après la découverte du corps sans vie d'une élève de 11 ans poignardée, les élèves du collège André Maurois d'Epinay-sur-Orge ont repris les cours lundi sous le signe du deuil et de la stupeur. Une enquête pour meurtre sur mineur est en cours.

Deux jours après qu'une de leurs camarades de 11 ans a été retrouvée morte poignardée dans la nuit de vendredi à samedi, les élèves du collège André Maurois d'Epinay-sur-Orge (Essonne) ont repris les cours lundi sous le signe du deuil et de la...

Deux jours après qu'une de leurs camarades de 11 ans a été retrouvée morte poignardée dans la nuit de vendredi à samedi, les élèves du collège André Maurois d'Epinay-sur-Orge (Essonne) ont repris les cours lundi sous le signe du deuil et de la stupeur.Accompagnés de leurs parents, les adol...

