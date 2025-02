Meurtre de Louise: Le Suspect Owen L. en Détention Provisoire

Owen L., 23 ans, fils de bonne famille, a été mis en examen pour le meurtre de Louise, 15 ans. Il a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé en attendant son procès.

Le meurtrier présumé de Louise a passé sa première nuit en prison. Owen L. , 23 ans et fils de bonne famille, s'est écroulé en larmes tard ce mercredi 12 février face au juge des libertés et de la détention. C'est un homme à l'allure juvénile au regard fuyant qui se présente dans le box. Il affiche une mine fatiguée, un teint blafard derrière une barbe dégarnie. On lui retire ses menottes, sur ses doigts des bandages blancs. On le sait blessé, coupé à plusieurs endroits de la main droite .

Le maigre jeune homme piétine en direction de la barre, dans un jogging large et une doudoune noire sans manche. Ses cheveux sont lisses, plaqués contre son crâne. Avant de se présenter devant le micro, il essuie une larme qui coulait le long de sa joue. Le juge lui annonce alors le chef d'accusation retenu contre lui : meurtre sur enfant de 15 ans . À ce moment-là, Owen L. fond en larmes et perd complètement ses moyens . Le souffle court et à chaudes larmes, il répond difficilement au juge. Ses sanglots résonnent dans la grande salle d'audience, quasiment vide. Un huis clos est alors prononcé pour la suite des débats. Après quelques minutes d'attente, la décision tombe. Sans surprise, ce sera la détention provisoire pour le principal suspect du meurtre de la petite Louise . Son avocat le confirme en sortant. Le jeune homme sera en cellule à la prison de la Santé en attendant son procès





