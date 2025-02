Meurtre de Louise: la sœur du suspect témoigne, un portrait choquant d'Owen L.

Dans l'affaire du meurtre de Louise, la sœur d'Owen L., principal suspect, a témoigné auprès des enquêteurs. Elle décrit son frère comme un personnage violent et agressif. Cette affaire prend un nouveau tournant avec les révélations de la sœur du suspect et les admissions du principal accusé.

L'affaire du meurtre de Louise a pris un tournant majeur avec la mise en examen d' Owen L. , principal suspect dans cette affaire. Il a été placé en détention provisoire après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le 13 février, c'est Ramzy, un proche de la sœur d' Owen L. , qui s'est exprimé. Il a évoqué la plainte déposée par sa nièce contre son frère suite à des coups reçus. « Je pense qu'elle est choquée et troublée, déboussolée, et surtout elle a peur », a déclaré Ramzy.

La sœur d'Owen L., accusée de meurtre, préfère rester discrète. « Je préfère laisser les choses couler et parler avec elle pour voir comment elle va. Vous imaginez qu'on vous apprend que votre frère a commis un meurtre », rappelle Ramzy, précisant que sa nièce est terrorisée. « Elle a peur des représailles, elle a peur des répercussions que cette situation peut avoir sur elle. Donc elle reste chez elle », a-t-il indiqué. Il faut noter qu'elle a été la première à identifier son frère sur les images de vidéosurveillance diffusées par les enquêteurs. Ses parents et sa petite amie avaient réfuté cette affirmation. Owen L. : sa petite sœur décrite comme étant « très gentille » Lors de son audition, la petite sœur d'Owen L. a confié avoir eu « peur de mourir » sous les coups de son frère. Elle a précisé avoir été frappée à plusieurs reprises « sous les yeux impuissants de ses parents ». De son côté, Ramzy affirme que les deux frères sont très différents. « J'ai connu sa sœur à Épinay-sur-Orge. C'est vraiment quelqu'un de jovial, qui a la joie de vivre, très sympa, très gentille, admirable… Il faut vraiment dissocier les deux personnes », a-t-il expliqué. Il précise avoir appris qu'ils étaient frère et sœur dimanche, pour souligner à quel point, que ce soit physiquement ou mentalement, ce sont deux personnes complètement différentes. Il a révélé qu'il avait joué au football avec Owen L., mais n'avait jamais décelé leur lien de parenté. Ramzy affirme qu'il essaie de prendre soin de sa nièce en lui apportant son soutien, conscient que la période actuelle est très difficile pour elle. Owen L. : un principal suspect et un portrait choquant Si la sœur du principal suspect a été décrite comme une jeune fille gentille, ce n'est pas le cas de son frère. Lors de son audition, en qualité de témoin, elle a indiqué que le principal suspect était quelqu'un de « violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo ». Toujours selon son témoignage, elle aurait subi des violences de sa part en avril 2023 et ne lui parle plus depuis. Face à son agresseur, Louise aurait tenté de se défendre, en vain. Les analyses ont révélé que les coups avaient été très violents





