Le corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé sans vie au milieu d'un bois le 8 février après sa disparition. Deux suspects, un homme de 23 ans et une femme de 55 ans, ont été placés en garde à vue. L'autopsie révèle de nombreuses plaies commises avec un objet tranchant. L'enquête continue afin de déterminer leur implication dans ce drame.

Le 8 février, un drame terrible s'est produit. Le corps de Louise , une jeune fille de seulement 11 ans, a été retrouvé sans vie au milieu d'un bois. La petite fille avait disparu en rentrant de son collège d'Épinay-sur-Orge vers 15 heures. Une alerte a été immédiatement lancée et c'est un drone qui a repéré la dépouille de Louise , située à moins d'un kilomètre de son établissement. Depuis ce jour tragique, les enquête urs travaillent sans relâche pour découvrir ce qui s'est passé à Louise .

Ce lundi 10 février, deux personnes ont été placées en garde à vue, comme l'a annoncé le parquet. Les deux suspects sont un homme de 23 ans pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans et une femme, âgée de 55 ans, pour non-dénonciation de crime. La piste familiale est privilégiée par les enquêteurs. Sont-ils à l'origine du meurtre de Louise ? Le parquet a indiqué que tout était mis en œuvre pour déterminer leur implication dans cette affaire. Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits, est-il précisé. Pour l'instant, l'arme du crime n'a pas été retrouvée, mais l'autopsie a apporté des éléments importants à la compréhension des circonstances du drame.L'autopsie de Louise a révélé la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant, dans des zones vitales. Le meurtrier s'est acharné sur la petite fille puisqu’il y avait quatre plaies sur le torse et quatre au niveau du cou. « À ce stade aucun élément ne permet d’affirmer que des violences sexuelles ont été commises », a indiqué le magistrat durant sa conférence de presse. Mais pourquoi une personne a-t-elle voulu s'en prendre à Louise ? Selon les premiers éléments de l'autopsie, Louise aurait été frappée de plusieurs coups de couteau. « Aucun élément ne permettait d'affirmer que des violences sexuelles avaient été commises », a confié le parquet d’Evry. Les enquêteurs ont commencé par analyser les images de vidéosurveillance et les données de téléphonie afin de déterminer si la jeune fille avait été suivie avant son meurtre. « Quand bien même cette personne suivait réellement la victime, rien à ce stade ne permet d’affirmer qu’il s’agit bien du tueur », a indiqué une source proche de l’enquête.Un couple a été arrêté puis relâché dans le cadre de cette enquête. Il s'agissait d'un homme de 23 ans et d'une femme de 20 ans. Selon les informations du Parisien, le jeune homme avait un alibi solide puisque, au moment des faits, il était « connecté à des activités en ligne ». Les deux nouveaux suspects interpellés sont-ils à l'origine du terrible drame dont a été victime Louise ? L'enquête est en cours et les résultats pourraient apporter des réponses importantes dans les prochains jours





