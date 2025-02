Meurtre de Louise: Des Résultats d'Autopsie Choquants

L'autopsie de Louise, une jeune fille de 11 ans retrouvée morte, a révélé des traces de violence extrême et l'ADN d'un suspect, Owen L., un jeune homme de 23 ans du même quartier. Owen L. a reconnu le meurtre après une défaite au jeu Fortnite, évoquant la frustration comme motif.

L'enquête sur le meurtre de la petite Louise se poursuit. Mercredi 12 février, le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'affaire. Il a notamment dévoilé les résultats de l'autopsie de la fillette de 11 ans, retrouvée sans vie au petit matin du 8 février 2025. Des résultats qui font froid dans le dos.

Selon les révélations de Grégoire Dulin, qui a parlé d'une voix grave tout au long de la conférence de presse, de très nombreuses traces de violence ont été relevées sur le corps de la petite victime. 'Ces très nombreuses plaies révélaient l’extrême violence des coups portés', a-t-il déclaré. À l'issue de l'autopsie réalisée le 8 février après-midi, les médecins légistes excluaient la commission de violences sexuelles, a-t-il commencé. Et de poursuivre : 'Relevaient la présence sur le corps de la victime de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans plusieurs zones vitales. Ces très nombreuses plaies révélaient l’extrême violence des coups portés. Ils constataient enfin des lésions de défense sur les mains de Louise montrant qu’elle s’était opposée à son agresseur.' En tout, une dizaine de plaies 'causées par un objet tranchant' ont été comptabilisées sur le corps de Louise. Quatre se trouvaient au niveau de son torse, quatre autres au niveau de son cou. On ignore laquelle ou lesquelles de ces plaies se sont avérées léthales pour la petite fille.L'autopsie du corps de Louise a également permis la découverte d’un ADN étranger sur ses mains. Après analyse, cet ADN s’est révélé appartenir à un certain Owen L., jeune homme de 23 ans résidant dans le même quartier que Louise. Interpellé et placé en garde à vue, l’individu a reconnu le meurtre de la petite fille au bout d’une trentaine d’heures. En alternance dans le cadre d’un BTS informatique, mais sans employeur depuis le mois de décembre, le suspect Owen L. vit toujours chez ses parents. Ses proches le décrivent comme 'nerveux, violent et agressif', notamment lorsqu’il joue aux jeux vidéos, auxquels il est addict. D’ailleurs, lors de sa garde à vue, Owen L. a expliqué s’en être pris à Louise par frustration après une défaite au jeu Fortnite. Un mobile qui fait froid dans le dos





