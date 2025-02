Meurtre de Louise à Épinay-sur-Orge : Les aveux du suspect et de nouvelles révélations

Le principal suspect, Owen L., a avoué le meurtre de Louise, une adolescente retrouvée morte à Épinay-sur-Orge. Des traces d'ADN et de nouvelles informations sur les circonstances du crime ont été révélées par le procureur de la République d'Évry.

Après l' ADN et les aveux, de nouveaux éléments troublants viennent d'être révélés dans l'affaire tragique du meurtre de la jeune Louise à Épinay-sur-Orge (Essonne). Le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, s'est exprimé ce mercredi 12 février, cinq jours après le crime, apportant des éclaircissements sur les circonstances de ce drame terrible. Le principal suspect, Owen L., a finalement avoué les faits, et des traces de son ADN ont été découvertes sur le corps de la victime.

Le procureur a détaillé des informations cruciales concernant le déroulement de cette tragédie.La ligne téléphonique de Louise, qui avait terminé ses cours vendredi 7 février vers 13 heures, a cessé toute activité à 14h07. Son corps sans vie a été retrouvé à 1h50 du matin, vêtue comme à son départ du collège. « Aucune arme ou objet tranchant n'a été retrouvé », a précisé le procureur, ajoutant que les « très nombreuses » plaies découvertes sur le corps de Louise témoignent de l'« extrême violence des coups portés ». De plus, des « lésions de défense » montrent que Louise s'est « opposée à son agresseur ».Owen L., placé en garde à vue, a d'abord nié toute implication avant de reconnaître les faits. Sa sœur, qui avait déposé une main courante contre lui, l'a décrit aux enquêteurs comme « violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo ». Owen L. a déclaré aux enquêteurs qu'il était « très en colère » après une partie de jeu vidéo et s'était disputé en ligne avec un autre joueur. Son intention était de voler ou de racketter une personne « pour se calmer ». C'est peu de temps après être sorti de chez lui qu'il a croisé Louise, qu'il « ne connaissait pas ». « Il l'attirait dans le bois des Templiers sous prétexte d'avoir perdu des affaires », a relaté le procureur. C'est après lui avoir demandé de l'argent qu'il tue Louise qui avait tenté de s'enfuir. La sœur d'Owen L. a reconnu son frère sur des photos « extraites de la vidéosurveillance ». « Elle avait entendu la petite amie de son frère pleurer dans la salle de bain et le mis en cause demander des pansements », explique le procureur. Owen L. a « avoué le crime à sa copine », détaille Grégoire Dulin, procureur de la République d'Évry. Le suspect principal et sa petite amie ont été déférés devant un juge en vue de leur mise en examen, pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans pour Owen L. et pour non dénonciation de crime pour sa petite amie.





BFMTV

