Meurtre d'une Mineure: Mère et Fils en Garde à Vue

Un homme de 23 ans et une femme de 55 ans, soupçonnés d'implication dans la mort d'une jeune fille, ont été placés en garde à vue. L'analyse de son téléphone pourrait fournir des indices importants sur le déroulement des événements.

Un homme de 23 ans et une femme de 55 ans ont été placés en garde à vue par le parquet d'Évry. L'homme est suspecté d'avoir commis le meurtre d'une mineure âgée de moins de 15 ans, tandis que la femme est accusée de non-dénonciation de crime. Selon les informations de BFMTV, il s'agirait d'une mère et de son fils. Des vérifications sont en cours pour déterminer leur éventuelle implication dans ces faits, précise le parquet.

Le téléphone de la collégienne, qui aurait été retrouvé près du corps, est désormais en cours d'exploitation par les enquêteurs, selon une source proche de l'enquête citée par la chaîne d'information. \L'analyse du téléphone permettra d'accéder à tous les messages et appels échangés par Louise avant sa mort, ainsi qu'aux échanges sur les réseaux sociaux. Cette analyse pourrait également éclairer le parcours suivi par Louise après la sortie du collège. Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Mineure Garde À Vue Téléphone Enquête

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le fils mis en examen pour meurtre sur sa mère à LanderneauLe fils d'une femme de 64 ans retrouvée morte à son domicile à Landerneau a été mis en examen pour meurtre sur ascendant. L'homme, âgé de 36 ans, a reconnu avoir tué sa mère en la frappant avec une pierre mais n'a fourni aucun motif. Il a indiqué avoir vécu une vie chaotique, notamment sur le plan psychologique. L'autopsie est prévue lundi.

Lire la suite »

Un Meurtre Planifié : Ashley White Condamnée pour le meurtre de son petit amiEn 2020, Ashley White a été impliquée dans un drame tragique à Denver. Après un entretien d'embauche raté, elle a planifié avec un autre passager, Scott, le meurtre de son petit ami, Cody DeLisa. Le corps de Cody a été retrouvé le lendemain, et Ashley a été reconnue coupable du meurtre en 2025.

Lire la suite »

Une mère et ses deux enfants placés en détention pour le meurtre de l'épouxLe corps d'un homme de 38 ans a été retrouvé en état de putréfaction dans un box à Mulhouse. Sa compagne et leurs deux enfants ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour meurtre. Les enquêteurs soupçonnent que le mobile du crime pourrait s'expliquer par des agressions sexuelles et des violences commises sur les enfants.

Lire la suite »

La mère d'Amandine condamnée à perpétuité pour meurtreAprès des années de tortures et de malnutrition, Amandine, 13 ans, est décédée dans la maison familiale à Montblanc. Sa mère, Sandrine Pissarra, a été condamnée à perpétuité pour meurtre. Son compagnon a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Lire la suite »

La mère de Amandine condamnée à perpétuité pour meurtreSandrine Pissarra a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir affamé à mort sa fille de 13 ans, Amandine, qui est décédée le 6 août 2020. Son ex-compagnon, Jean-Michel Cros, a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir contribué à la mort de la jeune fille en privant de soins et d'aliments.

Lire la suite »

Mère d'Amandine, condamnée à la perpétuité pour meurtre par la faimSandrine Pissara, la mère de la jeune Amandine décédée de faim à 13 ans, a été condamnée à la prison à perpétuité par la cour d’assises de l’Hérault. Son ex-compagnon, Jean-Michel Cros, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi les réquisitions de l’avocat général, qui a qualifié la mère de « tyran domestique » et le beau-père de « lâche collaborateur du système » .

Lire la suite »