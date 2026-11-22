Le meurtre d'Alexis Gabriele à Pointe-à-Pitre suscite l'indignation en Guadeloupe. Les proches et autorités demandent des mesures concrètes contre les 39 homicides de l'année 2026.

Le meurtre d' Alexis Gabriele, père de deux enfants, a provoqué une vague d'émotion en Guadeloupe, où les appels à lutter contre la violence armée se multiplient. La victime a été retrouvée dans sa voiture à Pointe-à-Pitre, dans le secteur de Bergevin, alors qu'il partait faire son jogging. Deux suspects ont été interpellés, selon une source policière citée par l'AFP. Ce drame survient dans un contexte de violences meurtrières particulièrement préoccupant.

Bilan de 39 homicides armés en 2026

Depuis le début de l'année 2026, 39 homicides ont été recensés en Guadeloupe, dont au moins 36 ont été commis par arme à feu. La mort d'Alexis Gabriele suscite de nombreuses réactions, notamment parmi ceux qui le connaissaient pour son engagement contre les coupures d'eau. Le père de famille avait lui-même vécu plusieurs mois sans accès régulier à l'eau courante.

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Il habitait dans un appartement avec sa compagne et leurs deux enfants de 3 et 5 ans. Isabelle Canaccini, qui avait participé à cette mobilisation à ses côtés, raconte qu'il devait transporter des bidons d'eau pour sa famille. Ses proches venaient juste de déménager dans une commune où ils avaient enfin de l'eau.

Mobilisation des collègues du centre Medento

Au-delà de l'émotion, ce nouveau meurtre provoque des appels à agir contre la violence armée. Les collègues d'Alexis Gabriele, qui exerçait dans le centre médico-dentaire Medento du quartier des Abymes, ont eux aussi exprimé leur choc. Ils refusent que ce meurtre ne suscite qu'une simple émotion passagère.

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" Nous ne voulons pas d'une indignation de circonstance. Nous voulons une conscience qui demeure et des actes qui suivent ", écrivent-ils. L'équipe du centre lance un appel : " Combien de familles devront encore être brisées avant que ce fléau ne cesse ? " Ils soulignent que face à cette violence, tous ont une responsabilité.

L'engagement civique d'Alexis Gabriele n'était pas seulement local. Il s'inscrivait dans une dynamique plus large de sensibilisation aux droits des citoyens face aux défaillances des services publics. Cette dimension humaine ajoute une couche de complexité à l'analyse sociopolitique de l'acte criminel.

Réactions politiques et demandes de sécurité

Les autorités doivent agir avec fermeté contre la circulation des armes, et les parents et éducateurs doivent continuer à transmettre à nos enfants les valeurs essentielles de respect, de responsabilité et de préservation de la vie humaine. Il demande aux autorités des mesures concrètes et durables pour assurer la sécurité des habitants, ainsi que des précisions sur les moyens qui seront déployés.

Le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, a lui aussi réagi. Dénonçant un nouvel acte de violence qui souligne l'urgence de renforcer la sécurité publique, il demande à l'État des moyens humains et matériels supplémentaires, ainsi qu'un développement de la vidéoprotection. Le conseiller municipal d'opposition Loïc Martol réclame également des engagements précis sur les renforts de sécurité.