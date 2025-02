Meurtre aggravé à Epinal : Une victime inconnue retrouvée calcinée

Les autorités ont ouvert une enquête pour meurtre aggravé après la découverte d'un corps calciné près d'un parking à Epinal. L'identité de la victime, un homme d'une quarantaine d'années, n'a pas encore été établie. La thèse criminelle est privilégiée.

L'identité de la victime reste à ce jour inconnue. Une information judiciaire pour « meurtre aggravé » a été ouverte à Epinal , une semaine après la découverte d’un corps partiellement calciné à proximité d’un parking dans cette ville des Vosges, a annoncé vendredi le procureur. L’autopsie pratiquée a permis d’établir qu’il s’agissait du corps « d’un homme âgé d’une quarantaine d’années, partiellement calciné ».

Son identité n’est pas encore connue, comme les causes et la date précise de sa mort, mais « la thèse criminelle est désormais privilégiée », a précisé Frédéric Nahon dans un communiqué. Le corps avait été découvert le 6 février, vers 17 heures, par des agents des services municipaux d’Epinal, « en aplomb du parking du stand de tir », au milieu d’une « forte pente située en dessous du talus bordant le parking », pas visible depuis la route. Les premières investigations se sont déroulées « de nuit, dans des conditions d’accès difficiles », selon le magistrat. Le corps avait été transféré le soir même à l’Institut médico-légal de Nancy





