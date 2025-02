Meurtre à Castéra-Verduzan : un homme poignardé à mort dans un village paisible

Un drame a secoué le village de Castéra-Verduzan, dans le Gers, où un homme de 58 ans a été retrouvé poignardé à mort dans son domicile. Sa compagne a été légèrement blessée lors de l'agression. L'auteur présumé des faits, un homme de 49 ans, s'est rendu à l'hôpital d'Auch pour se faire soigner, avant d'être interpellé par les gendarmes.

Au petit matin, beaucoup de Castérois ignorent encore que leur paisible village a été secoué par un drame sanglant. La veille, un homme de 58 ans a été mortellement poignardé, tandis que sa compagne était blessée. Au lendemain du drame, des techniciens en investigation criminelle relèvent toujours les indices nécessaires à l’enquête. L’imposante bâtisse est un ancien corps de ferme rénové. À certains endroits, comme sur le portail, des traces de sang témoignent de la violence de la scène.

Que s’est-il passé au 4 avenue de la Ténarèze, dans un village à la tranquillité pourtant bien reconnue ? De multiples coups de couteau Aux alentours de 19 heures, les secours et les gendarmes sont appelés sur les lieux après le signalement d’une agression à l’arme blanche. Devant la bâtisse séparée en plusieurs appartements, la propriétaire de 68 ans raconte avoir été agressée par l’un de ses locataires vivant sur place. Selon une source proche du dossier, ce dernier aurait porté plusieurs coups de couteau, atteignant mortellement le conjoint de la propriétaire, âgé de 58 ans. La jeune retraitée, poursuivie par le suspect, a été légèrement blessée au visage avant d’être prise en charge par le voisinage. Les faits se seraient produits dans l’appartement de l’individu mis en cause, qui se trouvait à l’étage. Le suspect s’est enfui avant l’arrivée des secours, déclenchant un important dispositif de recherche. Blessé à son tour, il s’est rendu à l’hôpital d’Auch pour se faire soigner. C’est son voisin qui l’a emmené après l’avoir retrouvé dans une ruelle plus loin. Il ne se doutait pas un seul instant de ce qui venait de se passer quelques minutes auparavant. Mais surtout, il était loin d’imaginer qu’il transportait un présumé meurtrier… 'Je devais aller à Auch, la voiture tournait, donc c’est pour ça que je n’ai rien entendu. Et un gars avec la main éclatée, en sang, me demande de l’aide', explique le voisin. L’individu s’était vraisemblablement blessé dans la rixe. 'Ça doit faire trois mois qu’il habite ici, je ne le connaissais pas.' À Auch, il dépose le suspect au centre hospitalier avant de rejoindre le centre-ville. Le témoin s’étonne encore du calme affiché par le suspect dans le véhicule. 'Il était très calme, tout ce qu’il voulait, c’était sauver ses doigts.' Un homme discret Dans la soirée, son téléphone affiche de multiples appels en absence. Dans le véhicule, le meurtrier présumé avait dérobé les papiers de son voisin. Après l’interpellation à l’hôpital, une vingtaine de minutes plus tard, les gendarmes découvrent les documents du conducteur sur le suspect. 'C’est comme ça qu’ils m’ont appelé.' C’est en arrivant sur les lieux qu’il découvre l’ampleur du dispositif autour de l’immeuble où il réside. Il ne savait toujours pas que son voisin venait de mourir, probablement poignardé par un autre voisin. À ce moment-là, il est considéré comme l’un des suspects dans cette affaire. Il sera entendu par les forces de l’ordre et la crédibilité de sa version n’est pas remise en doute. Il repart libre. 'J’en ai pas dormi de la nuit', admet-il. Le mis en cause, lui, a été placé en garde à vue dans la soirée, pour des faits supposés de meurtre et de tentative de meurtre. Une 'garde à vue toujours en cours' ce mercredi 12 février confirme la procureure d’Auch, Clémence Meyer. Originaire d’Andalousie, en Espagne, et âgé de 49 ans, il était commis de cuisine dans un commerce de Castéra-Verduzan. D’après les habitants, il vivait dans le Gers depuis quelques mois et restait discret. 'Je connaissais la victime, je connaissais moins le mis en cause C’était quelqu’un qui était aimable avec les gens, il ne posait aucun problème dans la vie du village. Le drame, c’est que ce sont des gens normaux', raconte le maire du village, Claude Nef. 'On ne peut pas être préparé à ce genre de choses. Je ne souhaite à aucun maire de vivre cette situation.





