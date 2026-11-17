Découvrez le meuble TV suspendu VIKILA chez Vente-unique. Prix Black Friday à 89,99 euros, effet marbre et capacité de charge de 36 kilos pour transformer votre salon.

Le site de e-commerce Vente-unique a lancé une promotion majeure sur le meuble TV suspendu avec trois portes, référencé sous le nom de VIKILA. Cette offre spécifique, initiée depuis novembre, cible les consommateurs français en quête d'élégance sans alourdir leur budget. Le prix de ce meuble est passé sous la barre des 90 euros, attirant ainsi des milliers d'acheteurs intéressés par le rapport qualité-prix.

Le prix de 89,99 euros pour l'effet marbre

Le meuble VIKILA est proposé dans quatre coloris différents, mais c'est la variante à l'effet marbre noir qui suscite le plus d'engouement parmi les acheteurs. Lors de cette promotion Black Friday, le prix initial de 99,99 euros a été réduit à 89,99 euros. Cette offre reste valable tant que les stocks le permettent, la quantité de meuble étant limitée. Le site garantit une expédition rapide sous 48 heures une fois la commande validée.

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Une structure suspendue supportant 36 kilos

Contrairement à une idée reçue sur les meubles légers suspendus, le modèle VIKILA est conçu pour être robust. Il peut supporter une charge maximale de 36 kilos. Cela permet aux utilisateurs de poser des objets encombrants ou de décorer la surface avec un bouquet de fleurs sans risquer d'endommager la structure. Les trois portes offrent des espaces de rangement discrets, libérant ainsi de l'espace visuel et physique dans le salon.

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Installation sous TV pour libérer l'espace

L'installation sous la télévision est recommandée pour optimiser l'espace. Ce choix permet de libérer le sol, facilitant la circulation et la pose de tapis. La structure suspendue habille le mur et crée une perspective visuelle agréable. Quel que soit le style ou la taille du salon, le meuble VIKILA s'adapte parfaitement grâce à sa légèreté apparente et son design élégant.

Intérêt économique et impact sur l'achat

La stratégie de Vente-unique repose sur l'attrait pour le marbre sans son coût prohibitif. L'effet marbre apporte du cachet au mobilier tout en restant accessible. Les acheteurs réalisent des économies immédiates en profitant de cette offre à moins de 90 euros. Le contenu a été rédigé par une équipe spécialisée, indépendante de la rédaction BFMTV.