Après une greffe de poumons, la princesse héritière Mette Marit reçoit l'aide émotionnelle de son fils Marius Borg Høiby, qui l'accompagne en toute discrétion malgré sa condamnation à la prison.

Le 17 juin 2026, le Palais royal de Norvège a fait l'annonce officielle que la princesse héritière Mette Marit venait de subir une greffe de poumons avec succès.

Grâce à cette intervention chirurgicale, sa santé s'est nettement améliorée, contrepretenant un pronostic de survie qui auparavant ne s'élevait qu'à un an ou deux. Le dernier communiqué du palais underline que la célèbre princesse continuera d'être hospitalisée sous surveillance médicale stricte, afin d'ajuster les médicaments anti‑rejet et de gérer toute complication potentielle, dans le cadre d'un protocole médical standard pour les greffes thoraciques.

Au cœur de cette crise de santé, un événement rare a retenti : la sortie de prison de son fils, Marius Borg Høiby, âgé de trente‑neuf ans, afin de lui rendre visite en secret. Le jeune homme, qui a été condamné à quatre ans de prison ferme pour une série d'infractions dont des violences sexuelles et des dégradations, avait obtenu son intermède de sortir dans un corridor de service afin d'éviter l'attention des photographes.

Malgré la décision de la cour d'Oslo qui l'avait refusé, les proches affirment que la princesse a pu compter sur l'affection de son fils à l'hôpital, un soutien émotionnel essentiel dans la phase de convalescence. Cette visitation a suscité un vif débat domestique et médiatique. Certains observateurs dénoncent le risque de favoriser un détenu promiscue, tandis que d'autres saluent la compassion de la famille royale.

Les membres du conseil royal ont, pour la plupart, choisi la retenue, affichant une brève déclaration soulignant la nécessité de préserver la santé et le bien‑être de la princesse offerte leur misère. En parallèle, le royaume a rappelé qu'il demeurait promis de soutenir la famille dans la continuité de ses obligations publiques, tout en protégeant la dignité de la monarchie.

À la lumière de ces événements, le régime diplomatique a affirmé ne pas tolérer aucune forme d'abus de pouvoir, soulignant que les critères juridiques et moraux restent rigoureusement appliqués pour conserver l'intégrité de la maison royale. Mette Marit, dont l'image de la beauté et du dévouement a été léonidée dans de nombreux médias, est désormais traduite par une résilience renouvelée.

Sa visite de Marius, bien qu'historique, marque un tournant où l'histoire nucléaire de la monarchie se retrouve mêlée à la réalité brutale d'un jeune homme séparés du monde juridique. Stocké dans cette réalité hybride, chaque geste, chaque parole représente une nouvelle manière dont la royauté est confrontée aux limites modernes de la surveillance et de la justice





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