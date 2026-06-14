Mette-Marit gravement malade : son fils Marius Borg Høiby hospitalisé et absent à son procès

La santé de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège se dégrade rapidement, tandis que son fils Marius Borg Høiby, en détention provisoire pour de lourdes accusations, a été hospitalisé après le refus de sa libération conditionnelle. Il suivra son jugement par visioconférence.

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège traverse une période extrêmement difficile, confrontée à une maladie grave qui progresse rapidement. Malgré son état de santé alarmant, elle avait fait une apparition brève lors des célérations de la fête nationale le 17 mai dernier avant de se retirer plus tôt.

Une annonce officielle du Palais le 5 juin a confirmé la dégradation inquiétante de son état, au point que ses médecins estiment que son espérance de vie pourrait ne pas dépasser un an sans une greffe. Cette situation de détresse médicale affecte l'ensemble de la famille royale et particulièrement son fils, Marius Borg Høiby, qui fait face à ses propres problèmes judiciaires et de santé.

Marius Borg Høiby, né d'une précédente relation de la princesse et ne faisant pas partie des membres actifs de la famille royale, est actuellement en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Il est poursuivi pour quarante chefs d'accusation, dont quatre viols, et le parquet a requis une peine de sept ans et sept mois de prison.

Alors que le verdict doit être rendu ce lundi 15 juin 2026, il avait espéré obtenir une permission exceptionnelle pour rendre visite à sa mère gravement malade. Une première décision de l'administration pénitentiaire, le 8 juin, avait proposé une sortie temporaire sous haute surveillance, mais la Cour d'appel d'Oslo a annulé cette mesure le 10 juin, refusant toute remise en liberté conditionnelle. Les magistrats ont estimé que les conditions de sa détention restaient nécessaires.

Suite à ce revers, Marius Borg Høiby a été hospitalisé pendant près de trois jours avant de réintégrer la prison le 12 juin. Les autorités n'ont communiqué ni sur les raisons de cette hospitalisation ni sur son état de santé précis. En conséquence, il ne pourra pas assister en personne à l'audience de verdict et suivra la lecture du jugement par visioconférence depuis la prison d'Ila, à l'ouest d'Oslo.

Cette accumulation d'épreuves a également eu un impact sur les activités officielles du prince Haakon, futur roi de Norvège. Après avoir déjà annulé plusieurs déplacements à l'étranger, il a renoncé à la dernière minute à participer à la réunion hebdomadaire du cabinet le 12 juin, alors qu'il devait siéger aux côtés du roi Harald.

Le Palais a confirmé que cette absence était directement liée à l'état de santé de Mette-Marit, soulignant l'atmosphère de profonde inquiétude qui règne au sein de la monarchie norvégienne. La princesse héritière, qui a toujours joué un rôle public important malgré ses difficultés de santé précédentes, semble désormais très affaiblie. Son cas illustre les tensions entre les obligations médicales, les devoirs institutionnels et les crises personnelles qui affectent la famille royale.

Cette série d'événements tragiques survient alors que la Norvège célébrait récemment son indépendance, plongeant la nation dans une émotion collective. Les médias scandinaves suivent de près l'évolution de la santé de Mette-Marit et les procédures judiciaires concernant son fils, chaque développement étant analysé à travers le prisme de l'avenir de la monarchie





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