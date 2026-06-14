Métropole du Grand Paris : un modèle de gouvernance partagée et de solidarité territoriale

À l'occasion du nouvel acte de décentralisation, des maires défendent la Métropole du Grand Paris, soulignant son rôle d'harmonisation, de rééquilibrage et de soutien financier aux communes malgré les baisses de ressources.

Alors que le gouvernement a annoncé un nouvel acte de décentralisation , il nous apparaît utile, à nous maires et élus locaux, élus au suffrage universel, de contribuer au débat.

Dix ans après sa création, la Métropole du Grand Paris s est imposée auprès des acteurs institutionnels comme la collectivité incontournable pour harmoniser et coordonner les politiques publiques dans la zone dense continue. Paris ne pouvait plus être la seule capitale en Europe à ne pas disposer d une aire métropolitaine organisée sur la zone dense continue.

La Métropole s appuie sur un modèle unique de gouvernance partagée, qui rassemble au-delà des clivages politiques pour améliorer concrètement le cadre de vie des habitants métropolitains, laissant à chaque maire le soin de décider de sa stratégie communale dans le respect des schémas et des décisions métropolitains. Ce principe de fonctionnement a permis d obtenir 98% des délibérations adoptées à l unanimité, dont récemment le vote du budget 2026 à l unanimité des suffrages exprimés, et ce malgré une baisse de 50 millions d euros de ses ressources imposée par les mesures nationales de redressement des finances publiques en 2025, et à nouveau 50 millions en 2026.

La Métropole protège ses communes et soutient ses 130 maires. Depuis sa création, la Métropole du Grand Paris, dans le cadre d un accord passé avec les maires, reverse 95% de ses ressources aux 130 villes au titre des attributions de compensation. Elle ne se substitue pas : elle sécurise. Elle amortit les chocs financiers successifs subis par nos budgets communaux et nous garantit la capacité d agir.

Dans un espace marqué par des déséquilibres parmi les plus forts du pays, elle constitue avant tout un outil d attractivité économique, de rééquilibrage territorial, bref, d aménagement du territoire, de solidarité et de stabilité. Elle permet de débloquer des projets que nos communes ne pourraient pas financer seules. Depuis sa création en 2016, la Métropole du Grand Paris a investi plus de 1,6 milliard d euros.

Ainsi, sans jamais se substituer à nos prérogatives de maires, elle conduit avec nous des politiques conformes à ses compétences dans l intérêt des 7 millions de métropolitains. Pour une collectivité de cette taille, c est une situation unique. À titre d exemples, le Schéma de Cohérence territoriale a été adopté en 2023 à 96,3% des suffrages exprimés, et le Plan Climat Air Energie Métropolitain a été révisé à l unanimité le 20 février 2026.

Ces documents sont les colonnes vertébrales de toutes les orientations et programmes métropolitains. La Métropole agit aussi pour le cadre de vie avec le programme Centres-villes vivants qui concerne plus de 90 centres-villes en dévitalisation, épaulé par une Foncière commerciale créée pour préempter les fonds de commerce au profit des communes les plus fragiles.

Elle participe au développement de 260 km d aménagements cyclables métropolitains, au déploiement de 900 bornes de recharge électrique, à la massification des cours oasis, à l accompagnement des automobilistes vers des véhicules plus propres, à la réduction des nuisances sonores, et à la création de sites de baignade dans la Seine et la Marne.

S agissant de la lutte contre les inondations, depuis cinq ans, l Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs et la Métropole du Grand Paris, seule collectivité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ont mis en place un système fondé sur la réciprocité de la solidarité : une solidarité de l aval vers l amont, ce qui est nouveau, vient compléter celle de l amont vers l aval qui existait déjà depuis des décennies. Depuis 36 ans, aucun investissement majeur n avait été réalisé.

C est la taxe GEMAPI levée par la Métropole, 50 millions d euros en 2026, qui permet d accompagner Seine Grands Lacs et les maîtres d ouvrage pour financer des travaux et indemniser les agriculteurs en cas de sur-inondation sur le bassin amont. Ainsi s exerce la solidarité de l aval vers l amont. Près de 100 km de digues, parfois très dégradées, ont ainsi été repris dans l aire métropolitaine





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