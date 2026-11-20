Véronique Sarselli inverse la politique cyclable de Lyon. Rockefeller, Frères-Lumière et Grenette rouvrent aux voitures, provoignant l'ire des associations et un regain de tension.

La Métropole de Lyon opère un retournement majeur de sa politique de mobilité en réactivant la circulation automobile sur plusieurs axes emblématiques. Véronique Sarselli, présidente de la collectivité, a officialisé ces derniers jours le retour des véhicules sur l'avenue Rockefeller, l'avenue des Frères-Lumière et la rue Grenette. Cette décision intervient moins d'un an après l'élection de la nouvelle équipe dirigeante, qui promet de démanteler les restrictions mises en place par la précédente administration.

Réouverture de l'avenue Rockefeller et des Frères-Lumière

L'avenue Rockefeller fait partie des premiers sites concernés par cette nouvelle orientation stratégique. La présidente de la Métropole a acté le retour des voitures dans les deux sens sur cet axe important. La circulation sera rétablie au prix d'un léger détour pour les usagers des deux roues, qui devront emprunter une déviation d'environ 400 mètres. Véronique Sarselli a justifié ce choix en soulignant que cette distance est minime comparée aux reports de circulation actuels qui poussaient certains conducteurs à parcourir jusqu'à 2,5 kilomètres de plus.

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Parallèlement, l'avenue des Frères-Lumière, située dans le 8e arrondissement, verra également ses restrictions levées. Le filtre modal installé en septembre 2025 au niveau des rues Gélibert et Saint-Maurice sera supprimé. Ce dispositif obligeait les automobilistes à quitter l'avenue pour remonter tout droit. La Métropole prévoit d'installer des feux tricolores sur trois carrefours pour réguler le trafic. Le vice-président à la voirie, Pierre Oliver, annonce une réouverture pour la deuxième moitié de 2027.

Ce chantier sera coordonné avec la rénovation du réseau de chaleur urbain, prévue pour le premier semestre 2027 dans le quartier. Les élus invoquent les reports de circulation dans les rues avoisinantes ainsi que la nécessité de faciliter l'accès aux commerces et à l'hôpital Édouard-Herriot. Véronique Sarselli a également confirmé le retour du transit automobile sur cette avenue à partir de la fin de l'été 2027.

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Tensions autour de la rue Grenette et de la ZTL

La rue Grenette dans le 2e arrondissement constitue un autre point de friction majeur. Selon Lyon Capitale, les voitures pourraient y circuler dès le 9 décembre, juste après la Fête des Lumières. Cette réouverture viserait à soutenir les commerçants de la Presqu'île avant la période des fêtes. Le dispositif resterait minimal puisque les véhicules partageraient la chaussée avec près de 1 000 bus par jour, soit environ 90 000 voyageurs quotidiens.

Véronique Sarselli avait initialement promis une réouverture vraisemblablement à la rentrée de septembre 2026. Elle a depuis ajusté cette échéance. La Métropole n'a pas encore officiellement acté cette date d'ouverture, mais les passages concernés ont été mis à jour dans les documents de planification. Cette décision intervient dans un contexte de forte tension avec les associations d'usagers qui dénoncent un recul historique des droits des piétons et des cyclistes.

En parallèle, la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu'île, entrée en vigueur le 21 juin 2025, va être significativement assouplie. La Métropole prévoit d'activer ce périmètre uniquement du lundi au jeudi de 19 heures à 5 heures, puis du vendredi 15 heures au lundi 5 heures. Les jours fériés seront traités comme les week-ends, permettant un transit automobile en journée du lundi au jeudi. Cette réforme permettrait à la collectivité d'économiser entre 500 000 et 1 million d'euros par an en frais de fonctionnement.

Réactions et impacts sur les modes doux

Ces annonces se multiplient rapidement, générant une vive opposition de la part des mouvements écologistes et des associations de défense des mobilités actives. Quatre organisations, La Ville à Vélo, Les Droits du piéton, Lyon Métro Transports Publics et DARLY, ont publié une déclaration commune ce jeudi 19 novembre 2026. Elles qualifient la nouvelle direction de la Métropole de défavorable au vélo, à la marche et aux transports en commun.

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Les associations soulignent que près de 3 000 cyclistes utilisaient quotidiennement la piste concernée par le détour de Rockefeller en septembre dernier. Elles estiment également que la réouverture de la rue Grenette menace la sécurité des usagers vulnérables partageant la voirie avec un flux dense de transports en commun. Leur argumentaire met en avant la cohérence insuffisante de ces mesures vis-à-vis des objectifs climatiques de la ville.

Autres projets de réaménagement automobile

Le processus de déconstruction des restrictions ne se limite pas aux axes cités précédemment. Dans le 5e arrondissement, la montée du Chemin Neuf, réservée aux riverains, piétons et vélos depuis le 12 août 2024, pourrait voir son statut modifié. Le maire d'arrondissement, Thomas Rudigoz (Renaissance), souhaite rouvrir cet axe aux voitures, conformément à ses promesses de campagne. Une concertation publique doit précéder la prise de décision finale par la collectivité.

Sur l'axe bordant l'hôpital Édouard-Herriot entre le boulevard Pinel et la place d'Arsonval, la situation est encore plus complexe. Depuis le 21 octobre 2024, la circulation est limitée au sens Lyon-Bron pour laisser place à une piste cyclable. La Métropole souhaite rétablir les deux sens et créer 34 places de stationnement supplémentaires. Le chantier est programmé pour l'été 2027, avec un retour de la circulation prévu à l'automne.

La facture globale de ces réaménagements est estimée entre 500 000 et 900 000 euros par la collectivité. Véronique Sarselli défend ces choix en les présentant comme des réparations nécessaires plutôt que des défaites. Elle refuse de considérer ces décisions comme l'effacement de ce qui a été fait, arguant qu'elle honore simplement des promesses électorales tenues. L'ensemble de ces mesures marque une rupture nette avec la philosophie de la précédente mandature dirigée par Grégory Doucet.