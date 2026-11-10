Métropole de Lille condamnée à 65 000 € pour maladie professionnelle d'une agente

La Cour administrative d'appel de Douai rejette le recours de la Métropole européenne de Lille. Elle maintient l'obligation de verser 65 000 € à une agente victime d'un syndrome anxiodépressif professionnel.

La Métropole européenne de Lille a été contrainte de verser la somme de 65 000 € à l'une de ses agentes, victime d'un syndrome anxiodépressif reconnu comme étant imputable à son activité professionnelle. Cette décision judiciaire fait suite à un long processus juridique entamé plusieurs années auparavant et s'est achevé avec l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai.

Les détails du jugement de 2025

L'affaire concerne une adjointe technique territoriale, âgée de 36 ans au moment des faits. Cette agente avait été reconnue comme souffrant d'un état de santé lié à son travail. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % pour évaluer la gravité de ses préjudices. Estimant avoir subi plusieurs dommages liés à cette pathologie, elle avait engagé une procédure devant le tribunal administratif.

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Dans un jugement rendu le 24 juin 2025, le tribunal avait condamné la Métropole européenne de Lille à lui verser les dommages et intérêts. Les magistrats avaient également ordonné une expertise médicale complémentaire. Cette expertise devait permettre d'évaluer d'autres préjudices éventuels non encore chiffrés. Cette décision initiale a déclenché une réaction immédiate de la part de la collectivité territoriale.

Positions des parties et appel judiciaire

La Métropole européenne de Lille n'a pas accepté cette première décision judiciaire. En septembre 2025, elle a saisi la cour administrative d'appel de Douai pour faire annuler ou modifier le jugement. La collectivité estimait notamment que le taux d'incapacité permanente de 30 % retenu pour l'agente était contestable. Elle soutenait que l'expertise devait également permettre de déterminer le montant des préjudices potentiels.

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Les magistrats de la cour d'appel ont examiné les arguments avancés par les deux parties. Ils ont dû vérifier la validité de l'attribution du taux d'incapacité et la pertinence de l'expertise médicale ordonnée. La collectivité tentait de limiter sa responsabilité financière en contestant la gravité reconnue par les premiers juges. Cette contestation visait à réduire le montant de l'indemnisation due à l'agent public concerné.

Décision finale et impacts concrets

La cour administrative d'appel de Douai n'a finalement pas suivi les arguments de la collectivité. Dans son arrêt du 5 novembre 2026, elle considère que le jugement de première instance est fondé. Les magistrats prennent notamment en compte l'âge de l'agente au moment de la consolidation de son état de santé. Le taux d'incapacité permanente de 30 % est confirmé comme étant approprié.

Le recours de la Métropole européenne de Lille est donc rejeté. La collectivité devra également verser les indemnités complémentaires correspondant aux préjudices potentiellement subis par l'agente. Cette décision met fin au litige concernant le montant des dommages et intérêts pour la maladie professionnelle. Elle confirme l'obligation de l'employeur public d'indemniser pleinement ses agents.

Il est important de noter que les demandes de l'agente concernant un éventuel harcèlement moral avaient été rejetées en première instance. La décision du 5 novembre ne reconnaît donc pas l'existence d'un harcèlement moral dans cette affaire. Le jugement se limite strictement à la reconnaissance du syndrome anxiodépressif et à son imputabilité professionnelle.