Métropole AMP : Basta dénonce les coûts et le manque de tri des déchets

Le collectif Basta présente une étude critique sur la gestion des déchets à Marseille, pointant des coûts élevés et une efficacité de tri insuffisante comparée aux autres métropoles.

Le collectif citoyen Basta a rendu public, ce jeudi, les résultats détaillés de son enquête approfondie concernant la gestion des déchets sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Cette présentation a réuni divers acteurs locaux impliqués dans la gestion des ordures ainsi que des citoyens préoccupés par la propreté urbaine. L'étude révèle un système de collecte et de traitement jugé défaillant, qui entrave significativement les efforts de tri sélectif.

Analyse comparative et chiffres clés du gaspillage

L'analyse comparative menée par l'association a mis en lumière des problèmes structurels majeurs dans la gestion des ordures ménagères de la Métropole. Les données chiffrées sont particulièrement éloquentes concernant les volumes produits. Félix de Monts, fondateur de Basta, précise que chaque habitant de Marseille génère en moyenne 341 kilos d'ordures par an. Ce chiffre contraste fortement avec celui observé à Lyon, qui ne produit que 196 kilos par habitant et par an.

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La différence s'explique en grande partie par une performance médiocre du tri sélectif local. Seulement 12 pour cent des déchets valorisables sont effectivement collectés de manière séparée à Marseille. Cette performance est nettement inférieure à la moyenne de 20 pour cent observée dans les autres grandes métropoles françaises étudiées. Ces écarts soulignent un manque d'efficacité chronique dans la chaîne de traitement des déchets.

Coûts élevés et impact financier pour les contribuables

Le rapport établit également que la gestion des déchets coûte plus cher à la tonne à Marseille qu'ailleurs. Le mode de traitement privilégié par la collectivité est l'enfouissement, une méthode jugée inefficace et très onéreuse. L'enfouissement est en effet la solution la plus taxée par rapport aux autres options disponibles. En revanche, l'incinération est considérée comme plus vertueuse car elle permet de récupérer de l'énergie.

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Ces inefficacités entraînent des conséquences financières importantes pour les finances publiques. Le collectif Bastable a calculé qu'il existe des marges de progression considérables pour améliorer la collecte et le tri. L'association estime que des économies potentielles d'environ 100 millions d'euros pourraient être réalisées. Ces sommes pourraient être réinvesties dans des solutions plus durables et économiques.

Appel à la transparence et au Pacte pour Marseille propre

Malgré la signature par tous les candidats aux dernières élections municipales du Pacte pour Marseille propre, promu par Basta, l'association dénonce un manque de transparence des pouvoirs publics. Félix de Monts résume l'approche du collectif comme une démarche constructive visant à proposer des solutions concrètes. L'objectif est d'apporter des éléments chiffrés pour éclairer le débat public sur la salubrité.

Les membres de l'association regrettent une visibilité insuffisante sur l'application effective des mesures du Pacte. Ils souhaitent engager un travail démocratique et discuter directement avec les acteurs publics pour trouver des solutions durables. Cet appel à la collaboration vise à combler le fossé entre les engagements politiques pris et la réalité terrain de la gestion des ordures.

Enjeux futurs et nécessité d'investissements structurants

Le rapport insiste sur la nécessité urgente d'investir massivement pour se donner les moyens de faire la différence. Il existe un gros travail de sensibilisation à effectuer pour améliorer les gestes de tri auprès de la population. Cependant, l'éducation seule ne suffit pas sans des infrastructures adaptées. La Métropole doit revoir sa stratégie pour réduire les coûts et augmenter le taux de valorisation.

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Cette étude sert de point de départ pour exiger des comptes plus clairs de la part des élus locaux. La comparaison avec des villes comme Lyon met en évidence un retard structurel qui doit être comblé. Les citoyens et les associations attendent des actions concrètes pour réduire les 341 kilos annuels par habitant et atteindre les standards des autres métropoles.