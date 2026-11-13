Métro de Toulouse Ligne C : les rames Alstom testées à Valenciennes

Trois rames de la future ligne C du métro toulousain sont testées au centre d'essai national de Valenciennes. Livraison prévue à l'été 2027 pour ce projet majeur de Tisséo.

La construction de la future ligne C du métro de Toulouse progresse significativement avec l'activation des tests sur trois rames nouvellement construites par l'industriel Alstom. Ces éléments de transport en commun sont actuellement immobilisés au centre d'essai national situé à Valenciennes pour subir une validation technique rigoureuse. Cette phase d'expérimentation intervient environ quatre ans après la première présentation publique de la maquette grandeur nature de la gamme Citadis au square du Capitole en janvier 2023.

Tests techniques à Valenciennes et calendrier

La première rame, assemblée en Pologne après avoir traversé plusieurs sites de production d'Alstom en France, a été acheminée vers le site d'essai en septembre 2025. Elle est soumise à une batterie de contrôles intensifs qui incluent un parcours de 10 000 kilomètres sur un anneau ferroviaire dédié. Ces vérifications, qui se déroulent sur plusieurs mois, permettent notamment de confirmer la capacité du matériel à atteindre une vitesse maximale de 80 km/h, soit sa vitesse de croisière en exploitation commerciale.

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La date de livraison de la première unité à Toulouse est fixée au milieu de l'année 2027. Cette échéance marque une étape décisive dans le déploiement de ce grand projet d'infrastructure. À cette occasion, le véhicule rejoindra le garage atelier Daturas, situé aux Sept-Deniers, dont les travaux de construction sont très avancés. Les ouvriers y ont déjà installé cinq kilomètres de voies ferrées essentielles pour l'entretien et le stationnement futur du matériel roulant.

Spécificités techniques du matériel Citadis

Les vingt-sept rames commandées par la communauté d'agglomération Tisséo se distinguent nettement du matériel en service sur les lignes A et B. Leur livrée adopte un schéma de couleurs composé de bleu pastel et de rouge brique, une identité visuelle propre à la nouvelle desserte. La principale innovation réside dans la largeur des véhicules, qui mesurent 2,70 mètres contre 2 mètres pour les unités actuelles, afin d'accueillir un volume de passagers nettement supérieur.

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Aménagé pour optimiser les flux, l'intérieur propose des rangées de sièges disposées latéralement et face à face, libérant ainsi davantage d'espace pour les voyageurs debout. Un autre point majeur de ce design est la possibilité de circuler librement d'un wagon à l'autre, favorisant la mobilité à l'intérieur du train. Les portes, élargies par rapport aux normes précédentes, sont conçues pour fluidifier les opérations de montée et de descente aux stations.

Enjeux de fréquentation et infrastructures associées

Le garage atelier Daturas est dimensionné pour recevoir jusqu'à trente-quatre rames, anticipant une capacité de stockage supérieure à la flotte initiale de vingt-sept unités. Cette infrastructure massive reflète les prévisions de fréquentation de la ligne C, estimées à 200 000 voyageurs par jour dès son ouverture officielle. Une telle densité de trafic impose des standards de robustesse et de maintenance particulièrement élevés pour garantir la ponctualité et la sécurité.

Ce contexte technique s'inscrit dans une période où les travaux de génie civil continuent d'avancer sous les rues de Toulouse. Les premiers rails ont déjà été posés dans les tunnels et commencent à être soudés pour former les boucles continues nécessaires au transport automatisé. Malgré des reports estimés à plusieurs mois ou plus d'un an sur le calendrier initial, les derniers kilomètres en sous-sol restent des verrous critiques pour la tenue du planning.

La validation en cours à Valenciennes est donc un indicateur clé de la réussite du projet. Si les tests confirment l'absence de défauts majeurs sur les trois rames pilotes, le flux de production et de livraison pourra s'accélérer vers les échéances de 2027. L'installation des équipements au garage Daturas se poursuit, assurant que la logistique de maintenance sera opérationnelle en même temps que le service voyageurs.