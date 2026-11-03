Métro C de Toulouse : Retards majeurs et calendrier redéfini en décembre

Jean-Michel Lattes annonce un nouveau calendrier pour le Métro C de Toulouse début décembre. Les travaux souffrent de retards liés aux convoyeurs d'Eiffage.

La livraison de la ligne C du métro de Toulouse fait l'objet d'une attention intense alors que les travaux approchent de leur étape critique. Jean-Michel Lattes, le directeur général de Tisséo, a confirmé que le calendrier définitif serait établi au début du mois de décembre. Cette annonce intervient dans un contexte où la ville affronte des défis majeurs liés aux retards de construction qui menacent la date de livraison initialement prévue.

Avancement technique des cinq tunneliers

Le chantier repose sur cinq tunneliers qui creusent le réseau sous la ville. Le premier, parti de Ponts-Jumeaux, a déjà percé deux stations et se prépare à sortir de terre après avoir traversé Toulouse-Lautrec. Ce tunnelier est actuellement l'avancé du lot. Le second, lancé depuis la station Colomiers-Gare, doit encore percer plusieurs centaines de mètres avant d'atteindre le Puits Laporte.

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Les autres machines rencontrent des obstacles différents qui complexifient la gestion globale du projet. Les équipes techniques surveillent de près chaque progression pour minimiser les impacts sur le calendrier général. La précision des percées reste essentielle pour garantir la sécurité et la viabilité du futur tronçon ferroviaire.

Responsabilités contractuelles et pénalités

Jean-Michel Lattes a clairement identifié les causes des divergences de rythme entre les différents groupes de travail. L'entreprise Bouygues a progressé plus rapidement que prévu, tandis que Demathieu-Bard est resté strictement dans les temps impartis par le contrat. Cette performance contrastée met en lumière la variabilité des exécutants sur un chantier aussi complexe.

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En revanche, le groupe Eiffage, qui exploite trois des cinq tunneliers, accuse un retard significatif sur l'ensemble du projet. Jean-Michel Lattes a souligné que ce retard semblait inéluctable à ce stade, bien que les changements de convoyeurs aient permis une reprise de la cadence. Les entreprises impliquées restent soumises à des contrats de pénalité en cas de non-respect des échéances.

Nouvelle évaluation du calendrier en décembre

Lors du dernier conseil municipal, Jean-Michel Lattes a admis que chaque tunnelier avait connu ses propres vicissitudes techniques. Les deux premiers groupes ont souffert de retards initiaux, tandis que les trois derniers ont rencontré des problèmes spécifiques avec leurs systèmes de convoyage. Ces aléas ont obligé l'organisation à revoir ses plans de mitigation régulièrement.

Le recalage complet de cette portion de chantier est attendu pour le début du mois de décembre. Jean-Michel Lattes espère obtenir un calendrier aussi resserré que possible pour rattraper le temps perdu. Cette échéance cruciale déterminera si la livraison de la ligne C peut se tenir dans des délais acceptables pour les usagers et les collectivités.

Conséquences pour le second œuvre et les usagers

La fin du gros œuvre est prévue pour le début de l'année 2027. Cette étape marquera la transition vers le second œuvre qui a déjà commencé partout où les tunneliers ont terminé leur travail. La construction des stations et la mise en place des équipements intérieurs dépendront directement de la précision de la sortie des machines.

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Les habitants de Toulouse attendent avec impatience la finalisation de cette infrastructure majeure. La réussite du projet dépendra de la capacité des entreprises à respecter les nouveaux engagements pris pour le début du mois de décembre. Chaque jour de retard supplémentaire pourrait compromettre l'objectif de livraison global.