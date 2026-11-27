Météo Rochefort du 27 novembre 2026 : ciel nuageux, air moyen (indice 2) et pollen absent. Découvrez les températures et les prévisions pour les prochains jours à Rochefort.

La météorologie de Rochefort pour la date du 27 novembre 2026 indique une progression de la couverture nuageuse au cours de la journée. Les habitants de cette commune située en Charente-Maritime pourront s'attendre à un temps globalement sec, malgré l'instabilité du ciel qui deviendra de plus en plus opaque. Les températures resteront fraîches, oscillant entre un minimum de 5,2 °C et un maximum de 10,9 °C.

Évolution nuageuse et températures du vendredi 27

Le cycle météorologique commence avec un ciel partiellement nuageux en début de nuit. Une courte éclaircie est prévue vers 3 heures du matin, avant que les nuages ne s'installent définitivement dès 4 heures. La couverture devient totale à partir de 13 heures et persiste jusqu'à la fin de la soirée. Le lever du soleil est annoncé à 8 h 20, avec un coucher à 17 h 22, offrant une faible luminosité pour la journée.

Also read La nouvelle Renault Twingo électrique établit un record de sobriété à lEcobest Challenge 2026

Indice Atmo et niveau de pollution atmosphérique

La qualité de l'air à Rochefort est jugée moyenne ce vendredi, avec un indice Atmo de 2 sur 6 selon l'échelle officielle française. Le niveau d'ozone (O₃) atteindra 59 µg/m³ à 15 heures, dépassant légèrement le seuil de 50 µg/m³ considéré comme "bon" mais restant dans la catégorie moyenne. Selon les recommandations de l'association Atmo, cette qualité d'air ne posera aucun problème pour les activités d'extérieur habituelles des citoyens.

Advertisement

Risque allergique et absence de pollens dans l'atmosphère

Concernant les risques allergiques, le pollen sera totalement absent de l'air de Rochefort ce vendredi 27 novembre. Le risque d'allergie au pollen sera très faible pour l'ensemble de la population. Cette situation favorable pour les personnes sensibles contraste avec la présence modérée d'ozone, mais ne justifie aucune restriction spécifique liée aux allergies saisonnières durant cette période automnale.

Prévisions pour le week-end à Rochefort et début décembre

Le samedi 28 novembre, le ciel restera couvert toute la journée avec des températures comprises entre 7,9 °C et 13 °C. L'indice Atmo maintiendra un niveau moyen de 2. Le dimanche 29 novembre, la probabilité de pluie atteindra 83 % avec des températures entre 7,1 °C et 12,3 °C. Le mardi 1er décembre, la brume persistera avec un thermomètre affichage de 4,1 à 10,4 °C.