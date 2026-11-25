Prévisions météo détaillées pour Rochefort ce 25 novembre avec averses, vent modéré et pollution de l'air moyenne. Découvrez le bulletin complet jusqu'au dimanche.

Les habitants de Rochefort devront composer ce mercredi 25 novembre avec des conditions atmosphériques marquées par une humidité persistante et une circulation des masses d'air humide. La journée débutera sous un ciel chargé, avec des averses légères observées entre minuit et 6 heures du matin. Ces précipitations éparses continueront de s'installer progressivement tout au long de la matinée et de l'après-midi, créant une visibilité souvent réduite due à la brume qui s'installera à partir de 21 heures.

Données météorologiques du 25 novembre

Les paramètres physiques de l'atmosphère montrent une stabilité relative malgré la présence d'humidité. Le thermomètre indiquera une fourchette de températures comprise entre 8 °C au minimum et 12,8 °C au maximum sur la journée. La luminosité naturelle sera limitée par les nuages, avec un lever de soleil prévu à 8 h 17 et un coucher à 17 h 24, offrant une durée d'ensoleillement assez courte pour la saison. Le vent soufflera depuis le sud-ouest avec une intensité modérée, atteignant jusqu'à 16,2 km/h, bien que des rafales proches de 32 km/h soient possibles en tout début de journée.

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Indice Atmo et niveaux d'ozone

La qualité de l'environnement immédiat reste conforme aux normes habituelles, selon les données fournies. L'indice Atmo, qui mesure la pollution de l'air en France sur une échelle de 6, affichera une valeur de 2 sur 6, indiquant une qualité moyenne. Cependant, la concentration d'ozone (O₃) connaîtra une hausse momentanée, atteignant 82 µg/m³ entre 11 et 12 heures. Ce niveau se situe au-dessus du seuil qualitatif de " bon ", qui est fixé à 50 µg/m³, mais reste dans la catégorie de l'alerte faible.

Les recommandations de l'association Atmo précisent que cette qualité de l'air ne posera aucun problème de santé particulier pour la population lors des activités d'extérieur courantes. De plus, le risque d'allergie au pollen est évalué comme très faible ce jour-là, permettant aux personnes sensibles de sortir sans précautions spécifiques. Les données utilisées pour cette analyse proviennent des services WeatherAPI.com et api-maree.fr, intégrées via des outils d'intelligence artificielle pour assurer une couverture locale précise.

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Prévisions pour jeudi 26 novembre

Le changement de jour n'apportera pas de rupture majeure dans le régime des précipitations. Pour jeudi 26 novembre, des pluies éparses et faibles resteront possibles à proximité de Rochefort, avec un risque quantifié à 40 %. La température ressentie sera légèrement plus fraîche que la veille, avec des valeurs allant de 7,3 °C au plus bas à 9,7 °C au plus haut. La luminosité suivra une trajectoire similaire, avec un lever du soleil à 8 h 19 et un coucher à 17 h 23.

Concernant l'atmosphère respiratoire, l'indice Atmo maintiendra sa valeur de 2 sur 6. Selon les avis officiels d'Atmo, la qualité de l'air restera sans incidence négative sur les sorties quotidiennes. Cette continuité dans les paramètres environnementaux permet aux habitants de planifier leurs activités sans contrainte particulière liée à la pollution ou aux allergies pendant cette journée intermédiaire de la semaine.

Aperçu vendredi 27 et samedi 28 novembre

La tendance pluviométrique se poursuivra le vendredi 27 novembre avec la persistance de pluies éparses et faibles dans la région. Les températures subiront une baisse notable, descendant jusqu'à 5,4 °C au minimum tout en atteignant 10,2 °C au maximum. Cette journée marquera probablement le point le plus frais de cette semaine courte. Le passage au samedi 28 novembre apportera une légère amélioration visuelle du ciel, qui sera partiellement nuageux.

Samedi, le risque de précipitations sera évalué comme faible, suggérant des interruptions plus courtes pour les activités en plein air. Les thermomètres remonteront légèrement, offrant une amplitude thermique allant de 6,2 °C à 12 °C. Cette stabilisation relative des conditions permet d'envisager des déplacements plus fluidés en fin de journée, bien que la fraîcheur du matin demeure bien présente avec des valeurs avoisinant les 6 degrés.

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Retour des pluies le dimanche 29 novembre

L'horizon se rebouchera en fin de semaine. Le dimanche 29 novembre, le ciel demeurera partiellement nuageux, mais la pluie fera un retour marqué dans la région. Le risque de précipitations sera alors jugé élevé, atteignant 73 %, ce qui implique une forte probabilité d'averses pour les habitants de Rochefort. Cette tendance humide s'accompagnera d'une légère remontée des températures, avec des minimums de 6,9 °C et des maximums de 12,2 °C.

Cette fin de semaine humide contraste avec le calme relatif des jours précédents et invite à la prudence pour les projets de sortie dominicale. La conjonction de l'humidité et de la fraîcheur nécessitera un équipement adapté pour les déplacements. Les données météo restent soumises aux variations atmosphériques courantes de la période, et il est recommandé de consulter les mises à jour en temps réel pour anticiper tout changement brutal de la situation.