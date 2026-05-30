La météo pour Tours et l'Indre-et-Loire ce weekend du 30 et 31 mai 2026 sera marquée par une baisse des températures et un retour de la pluie.

La météo pour Tours et l'Indre-et-Loire ce weekend du 30 et 31 mai 2026 sera marquée par une baisse des températures et un retour de la pluie .

Après une semaine caniculaire où le thermomètre a plané au-dessus des 30 degrés, les températures vont redescendre ce week-end. Samedi matin, il fera beau et encore bien chaud sur l'Indre-et-Loire, avec des températures variant entre 28 et 29 degrés. La minimale sera à 27°C du côté de Château-Renault. Les prévisions météo de Météo France indiquent que samedi après-midi, il y aura un grand retour de la pluie en Indre-et-Loire, avec des orages plus ou moins violents.

Dans la majorité des communes, à Tours notamment, ce seront des averses orageuses. Le temps sera le plus violent à Langeais et Chinon, avec des orages et de la grèle annoncés durant l'après-midi. Dimanche 31 mai 2026, le soleil reviendra sur l'Indre-et-Loire, avec un ciel voilé sur toutes les communes du département pour la matinée. Au niveau des températures, le thermomètre va redescendre à des niveaux davantage proche des normales saisonnières, avec des températures variant entre 21 et 26 degrés.

La partie nord du département sera la plus fraiche, avec des températures variant entre 23 et 24 degrés, tandis que le sud sera un peu plus chaud, avec des températures variant entre 25 et 26 degrés





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