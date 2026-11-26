Prévisions météo pour Pau ce jeudi 26 novembre avec averses et rafales, suivies d'un ensoleillement marqué vendredi 27 novembre. Analyse complète des températures.

La ville de Pau connaît des conditions atmosphériques variables pour cette journée du jeudi 26 novembre. Les autorités météorologiques signalent la présence d'un vent d'ouest à sud-ouest qui soufflera avec intensité, atteignant des pointes de rafales jusqu'à 36 km/h vers 7 heures du matin. Cette dynamique aérienne s'accompagne d'un ciel lourd et pluvieux qui dominera sur le département des Pyrénées-Atlantiques durant la majeure partie de la journée.

Détails pluviométriques et thermique du jeudi

Les températures enregistrées à Pau ce jour oscilleront entre un minimum de 6,1 °C et un maximum de 9,4 °C. Dès la nuit précédente, de faibles averses et de la bruine se sont déjà installées sur la zone géographique. Une pluie faible persistera spécifiquement entre 12 et 14 heures, avant de s'estomper progressivement vers 19 heures. La brume remplacera ensuite les précipitations, laissant place à un ciel partiellement nuageux en fin de soirée. Le soleil se lèvera à 8 h 08 et se couchera à 17 h 29.

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Indice qualité de l'air et allergènes locaux

La qualité de l'air à Pau est évaluée comme moyenne ce jeudi, avec un indice Atmo de 2 sur 6. L'ozone (O₃) atteindra 62 µg/m³ à minuit, un niveau classé comme moyen selon les seuils officiels français, bien au-dessus du palier de 50 µg/m³ considéré comme bon. Malgré ces concentrations, les recommandations de l'association Atmo indiquent que la qualité de l'air ne posera aucun problème de santé pour les activités d'extérieur habituelles. Le risque d'allergie au pollen reste très faible pour les citoyens de la région.

Ensoleillement attendu pour le week-end

Les prévisions pour vendredi 27 novembre annoncent un changement radical de conditions à Pau. Le soleil brillera toute la journée avec une absence totale de pluie. Les températures seront plus douces, variant entre un minimum de 3,5 °C et un maximum de 12,2 °C. L'indice Atmo se maintiendra à un niveau favorable de 2 sur 6, assurant une excellente qualité de l'air. Le soleil se lèvera à 8 h 09 et se couchera à 17 h 28.

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La belle durée se poursuivra samedi 28 novembre avec un ciel dominant et des conditions sèches. Les thermomètres marqueront une nouvelle progression, atteignant une fourchette de 4,5 à 14,8 °C. Ce répit permettra aux habitants de profiter pleinement des espaces extérieurs pendant ces deux premiers jours du week-end.

Retour à la pluviosité dès dimanche

Le cycle météorologique basculera à nouveau dimanche 29 novembre à Pau. Le ciel deviendra couvert et des pluies probables sont attendues. Les températures oscillatoront entre 7,1 et 13,7 °C. Cette tendance humide se confirmant lundi 30 novembre avec la chute de brumes légères sur la ville. Les températures resteront fraîches, comprises entre 6,8 et 10,5 °C. Les données météorologiques proviennent de WeatherAPI.com et api-maree.fr.