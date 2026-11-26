Prévisions météo pour la Nouvelle-Aquitaine du 25 au 30 novembre. Températures, pluie, qualité de l'air et indice Atmo pour chaque jour. Consultez les détails.

Le bulletin météorologique régional pour la période s'étendant du 25 au 30 novembre 2025, couvrant spécifiquement les départements de la Nouvelle-Aquitaine, dresse un profil varié mais globalement doux pour les semaines à venir. Les données, générées par le fournisseur WeatherAPI.com et api-maree.fr avec l'aide de l'intelligence artificielle pour Sud Ouest, indiquent des températures oscillant entre des minimums matinaux frais autour de 4 °C et des maximums après-midi atteignant près de 12 °C.

Prévisions pour le mercredi 25 novembre

Le mercredi 25 novembre marque le début de cette série avec une probabilité de pluie qui ne dépassera pas 36 % et descendra jusqu'à 8 % vers 13 heures. La nuit sera couverte, avec de la brume vers minuit. Le ciel deviendra partiellement nuageux à partir de 7 heures et le restera jusqu'au début de l'après-midi. Les nuages s'épaissiront à partir de 15 heures, et le ciel restera nuageux à couvert en soirée. Les températures iront de 6,9 °C au plus bas à 10,2 °C au plus haut. Le soleil se lèvera à 8 h 19 et se couchera à 17 h 23. La qualité de l'air sera moyenne, avec un indice Atmo de 2 sur 6 selon l'échelle officielle de mesure de la qualité de l'air en France.

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Concernant la santé publique pour cette journée, l'Agence régionale de santé Atmo précise que la qualité de l'air ne posera pas de problème pour les activités d'extérieur habituelles. Le risque d'allergie au pollen sera très faible, permettant aux populations sensibles de ne pas adapter leurs routines quotidiennes. Cette configuration atmosphérique offre donc une relative clémence pour les déplacements et les loisirs en plein air durant cette journée de novembre.

Samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre

La journée du vendredi 27 novembre verra le ciel devenir partiellement nuageux. Les températures iront de 4,1 à 11 °C. Le soleil se lèvera à 8 h 20 et se couchera à 17 h 22. La qualité de l'air sera de nouveau moyenne, avec un indice Atmo de 2 sur 6. Selon les recommandations de l'Atmo, la qualité de l'air ne posera pas de problème pour les activités d'extérieur habituelles. Cette stabilité permet aux habitants de profiter de conditions lumineuses acceptables pour leurs activités quotidiennes.

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Le samedi 28 novembre, le ciel sera couvert. Les températures iront de 6,6 à 11,8 °C. Une rupture s'annonce ensuite avec l'arrivée des précipitations. Une pluie légère tombera le dimanche 29 novembre, avec une probabilité de 89 %. Le thermomètre oscillera entre 6,8 et 10,8 °C. Cette augmentation significative de la probabilité de pluie indique un changement de régime météorologique qui devrait influencer les déplacements et les plans extérieurs pour la fin de semaine prochaine.

Conditions du lundi 30 novembre

Le lundi 30 novembre, le ciel restera couvert. Les températures seront comprises entre 5,4 et 9,3 °C. Cette journée s'inscrit dans la continuité du temps humide annoncé pour la veille, sans amélioration notable de l'ensoleillement. Les minimales sont légèrement plus basses qu'au début de la semaine, reflétant une certaine fraîcheur matinale qui accompagnera les activités de la nouvelle semaine.

Les données fournies par l'article Sud Ouest, intégrant les rapports de WeatherAPI.com et api-maree.fr, permettent aux citoyens de la Nouvelle-Aquitaine de planifier leurs activités avec une bonne précision. La combinaison de températures modérées et d'une qualité de l'air stable, malgré l'arrivée de la pluie, définit un profil météo typicalique de la fin d'année dans cette région, sans alerte météorologique majeure signalée par les sources officielles citées.