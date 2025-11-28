Bilan météo pour Libourne le 28 novembre 2025. Ciel ensoleillé, températures entre 5,3 et 13,4 °C. Indice Atmo à 2 sur 6. Prévisions pour les jours suivants.

La commune de Libourne bénéficiera d'une journée ensoleillée le samedi 28 novembre 2025, contrastant avec les conditions nuageuses du jour précédent. Les températures varieront entre 5,3 °C au plus bas et 13,4 °C au plus haut. Le Soleil se lèvera à 8 h 15 et se couchera à 17 h 22. La qualité de l'air restera stable avec un indice Atmo de 2 sur 6.

Conditions atmosphériques du samedi 28 novembre

Le ciel sera dégagé sur Libourne durant cette date spécifique, offrant des conditions favorables aux activités extérieures. Cette ensoleillement marque une rupture avec la météo du vendredi 27 novembre. Ce dernier jour présentait un ciel souvent nuageux jusqu'à 10 heures. Les éclaircies alternaient ensuite avec les nuages jusqu'au soir. Les températures atteignaient 12,4 °C au maximum. Le Soleil s'est levé à 8 h 13 ce vendredi.

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La longueur du jour diminue progressivement. Le crépuscule est précoce à Libourne. La nuit tombe vers 17 h 22 le samedi. Les habitants peuvent profiter de la lumière naturelle jusqu'à cette heure. La fraîcheur matinale reste notable. Le mercure descendra à 5,3 °C au début de la journée.

Indice de pollution et risques sanitaires Atmo

La qualité de l'air à Libourne est évaluée comme moyenne par l'agence Atmo. L'indice atteint 2 sur 6 le 28 novembre. Cette valeur indique une pollution faible mais non nulle. Les concentrations de polluants sont surveillées en continu. L'oxyde d'azote et l'ozone sont les indicateurs principaux. Le dioxyde d'azote (NO₂) atteint 47,1 µg/m³ à minuit le vendredi. Ce niveau correspond à la catégorie " bon ". Il dépasse légèrement le seuil de 40 µg/m³.

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L'ozone (O₃) atteint 58 µg/m³ à 15 heures le vendredi. Ce taux place l'air dans la catégorie moyenne. Il excède le seuil de 50 µg/m³ jugé optimal. Atmo recommande que la qualité de l'air ne pose pas de problème. Les activités extérieures habituelles sont autorisées. Le risque d'allergie au pollen est classé très faible. Les personnes sensibles n'ont pas de contrainte particulière. L'air reste respirable pour la population libournaise.

Prévisions pluies et froid pour fin novembre

La situation météorologique va se dégrader rapidement après le week-end. Le dimanche 29 novembre, le ciel sera entièrement couvert. La pluie est probable avec un risque de 84 %. Cette precipitation marquera un changement brutal. Les températures chuteront vers 11 °C au maximum. Cette baisse contraste avec la douceur du samedi.

Le début du mois de décembre annonce une brume persistante. La température descendra à 3,6 °C au plus bas. Le thermomètre montera à 10,5 °C au plus haut. Le froid matinal s'intensifie progressivement. Les gelées blanches sont possibles dans les vallées. La visibilité pourrait être réduite par le brouillard. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence.

Données sources et précision géographique

Ces prévisions s'appliquent spécifiquement à la ville de Libourne. Les données proviennent de WeatherAPI.com et api-maree.fr. L'intelligence artificielle a assisté à la rédaction de l'article Sud Ouest. Les chiffres sont précis et non arrondis. Chaque valeur correspond à une observation locale. La rigueur des données garantit la fiabilité du bulletin. Les habitants peuvent planifier leurs sorties en conséquence.