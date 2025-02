Météo : jusqu'à 20 °C dans le Sud-Ouest, mais le temps restera perturbé jusqu'à jeudi

Le temps restera plutôt incertain jusqu'à jeudi avec des averses et une forte contrastation des températures entre le nord et le sud. Le soleil fera son retour vendredi, mais une perturbation pourrait affecter l'ouest du pays.

Le temps restera assez perturbé jusqu'à jeudi tandis que les températures feront le grand écart entre le nord et le sud. Le soleil fera son retour vendredi. Avec le maintien d'une perturbation faiblement pluvieuse, délimitant l'air froid au nord et l'air bien doux au sud, le temps restera assez perturbé jusqu'en fin de semaine.

Au nord, au gré de la danse d'une goutte froide (une dépression en altitude, associée à de l'air froid) s'attardant à proximité des frontières nord-est du pays, cette perturbation va continuer à onduler jusqu'à jeudi. En glissant légèrement jeudi, elle apportera même un peu de neige sur les Alpes. Au sud, mercredi, une nouvelle perturbation va également s'inviter par la Nouvelle-Aquitaine, avec un peu de neige sur les Pyrénées au-dessus de 1 500 mètres et des averses ailleurs. Si quasiment tout le monde sera donc logé à la même enseigne avec un ciel chargé et des averses jusqu'à jeudi, les températures sont en revanche très contrastées entre le nord et le sud. Lundi et mardi, il a par exemple fait plus de 18 °C à Biarritz, et cela devrait être à nouveau le cas jeudi. Au nord, l'ambiance est nettement plus fraîche et quelques petites gelées sont possibles entre la Normandie et les Ardennes. Puis, les hautes pressions se renforçant progressivement, le soleil fera son retour quasiment partout vendredi. Seule exception, une perturbation, arrivée jeudi en fin de journée par la Bretagne, arrosera une frange ouest du pays, avant de se disloquer. Quelques grisailles matinales restent possibles dans le Sud-Ouest, dans de l'air plus doux et humide, mais se morcellent rapidement. En revanche, le temps devrait être agité, avec des averses en Corse, sous la goutte froide qui a glissé le long des frontières de l'est jusqu'à la Méditerranée. Les températures resteront contrastées entre le Sud-Ouest et le Nord-Est, où des gelées sont attendues. L'après-midi, la douceur sera marquée au sud, en particulier dans le Sud-Ouest où les 20 °C peuvent être atteints dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Les maximales devraient se montrer plus timides pour la saison en allant vers le nord-est.





