Météo France : Vigilance pluvio-orageuse en Corse et Languedoc jusqu'au 6 novembre 2026

Météo France maintient la vigilance orange jusqu'au 6 novembre 2026 face à des cumuls records. De la Corse au Languedoc, les inondations et perturbations scolaires impactent le sud-est.

Météo France a activé un dispositif d'alerte renforcé pour un épisode pluvio-orageux d'une intensité exceptionnelle qui touche le sud-est de la France. Cet événement climatique majeur est officiellement programmé pour se poursuivre sans relâche jusqu'à vendredi 6 novembre 2026 inclus. Les autorités météorologiques insistent sur la nécessité d'un suivi particulier pour les populations résidant dans les zones à risque identifiées.

Cumul de précipitations record en Corse et Languedoc

Les chiffres relevés au cours des dernières vingt-quatre heures témoignent d'une violence atmosphérique sans précédent dans ces régions. Sur l'axe reliant Montpellier dans le Hérault à Alès dans le Gard, les stations de mesure ont enregistré des tombées de pluie comprises entre 90 et 130 millimètres. Cette donnée est particulièrement significative lorsqu'on la compare aux valeurs observées à l'aéroport de Montpellier, où le cumul a atteint 121 millimètres, confirmant la saturation hydrique du sol.

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La situation est encore plus critique sur l'île de Beauté, où les cumuls ont dépassé les seuils critiques dès mercredi après-midi. Depuis cette date, entre 100 et 180 millimètres d'eau sont tombés sur un corridor s'étendant de Figari jusqu'au sud-est de Corte. Dans les zones montagneuses, les reliefs ont capté ponctuellement un peu plus de 200 millimètres, tandis que le littoral est de la Corse-du-Sud, notamment entre Conca et Porto-Vecchio, a reçu des valeurs avoisinant les 100 millimètres.

Conséquences concrètes et fermeture des écoles

L'ampleur de cette perturbation a déjà contraint les autorités locales à prendre des mesures de précaution immédiates pour sécuriser les citoyens. Sur l'ensemble de l'épisode pluvieux, les cumuls totaux attendus se situent entre 150 et 250 millimètres de manière très étendue. Dans les secteurs de relief, ces volumes pourraient localement dépasser les 300 millimètres, augmentant drastiquement le risque de ruissellement et de montée rapide des cours d'eau.

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Les impacts sociaux sont déjà visibles, en particulier sur l'est de la Corse où l'instabilité atmosphérique perdure depuis mercredi après-midi. Vingt établissements scolaires ont été fermés dans douze communes différentes pour garantir la sécurité des élèves. Cette fermeture massive illustre la gravité de la situation sur le terrain, où les infrastructures sont mises à rude épreuve par ces pluies intenses qui s'ajoutent aux fragilités causées par l'épisode précédent des 19 et 20 octobre dernier.

Évolution météo et températures vendredi 6 novembre 2026

L'amélioration tant attendue ne se fera sentir que progressivement à partir de vendredi. La nuit entre ce jeudi et vendredi restera souvent pluvieuse et localement orageuse, particulièrement sur l'est du Languedoc et l'est de la Corse. Ce vendredi matin, les précipitations persisteront de la région Rhône-Alpes à l'est du Languedoc, ainsi que dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, avec des intensités encore soutenues.

Il faudra attendre l'après-midi de vendredi 6 novembre 2026 pour observer un déplacement des pluies vers l'est du Rhône, accompagné d'une diminution de l'intensité des chutes. Malgré ce retrait, des cumuls résiduels de 70 à plus de 100 millimètres sont encore possibles localement dans les secteurs déjà fortement arrosés. Sur les Alpes, une limite de pluie à neige se dessine ce vendredi au-dessus de 1 800 à 2 000 mètres d'altitude.

Grande variabilité thermique sur le territoire

Alors que le sud affronte des inondations, le reste du pays subit un refroidissement notable. Les minimales vendredi seront comprises entre 7°C et 13°C sur le pourtour méditerranéen. En revanche, il fera souvent entre 1°C et 6°C sur le reste du territoire, avec des températures localement comprises entre 0°C et -1°C, signalant de petites gelées du sud de l'Aquitaine au piémont pyrénéen, sur la partie centrale et le Grand Est.

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Les maximales de l'après-midi confirment cette disparité climatique. Elles atteindront 7°C à 9°C des Ardennes à l'Alsace, 10°C à 15°C sur le reste de la moitié nord et le centre-est, et 14°C à 18°C sous le soleil du sud-ouest et des régions méditerranéennes. Des pointes locales de 19°C à 20°C sont même prévues en Roussillon, tandis qu'en Occitanie, un record de -9,3°C au petit matin et 7 cm de neige en journée annoncent l'arrivée précoce de l'hiver.